Суд арестовал на два месяца фигурантку дела о взрыве газа в доме в Новосибирске
Суд заключил под стражу до 29 апреля фигурантку по делу о взрыве газа в новосибирской многоэтажке Ирину Урбах. Об этом сообщает ТАСС из зала суда.
"Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу до 29 апреля", — огласила решение судья.
Ранее следователи задержали двух подозреваемых по делу о взрыве бытового газа в новосибирской пятиэтажке. По данным СК РФ, 45-летняя женщина и 25-летний мужчина (оба из Омской области) представлялись сотрудниками ООО "Межрегионгаз сервис" и выполняли техобслуживание газовых плит.
Напомним, утром 9 февраля в пятиэтажном жилом доме на улице Линейной в Новосибирске произошёл взрыв, в результате которого обрушилось два подъезда. Погибло 13 человек. Известно, что накануне ЧП жильцы жаловались на запах газа. Как сообщили местные власти, разрушенный дом не будут восстанавливать, всех людей переселят. 10 февраля в области объявлен траур.
Telegram / ГУ МЧС России по Новосибирской области