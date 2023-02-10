Суд арестовал на два месяца фигурантку дела о взрыве газа в доме в Новосибирске

Суд заключил под стражу до 29 апреля фигурантку по делу о взрыве газа в новосибирской многоэтажке Ирину Урбах. Об этом сообщает ТАСС из зала суда.

"Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу до 29 апреля", — огласила решение судья.