В Петербурге спустя четверть века раскрыто убийство известного бизнесмена 90-х

В Санкт-Петербурге следователи поставили точку в деле об убийстве одного из самых успешных бизнесменов 90-х, экс-депутата Госдумы Марка Горячева, которое было совершено в 1997 году.

"Сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержан подозреваемый в причастности к похищению в 1997 году известного российского предпринимателя и политика, который впоследствии был убит", — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Лайф узнал у источника в правоохранительных органах, что задержан Николай Поляков, который дал признательные показания о преступлении, совершённом 4 марта 1997 года. По его словам, Горячев был похищен на деловой встрече у Торжковского рынка, его схватили и затолкали в бронированный Mercedes Владимира Кулибабы, в те годы считавшегося авторитетом в криминальных кругах. Сам Поляков сел за руль.

По данным источника Лайфа, Горячева отвезли в загородный коттедж, завели в баню и задушили. Затем бизнесмену отрубили голову, отрезали кисти, чтобы по останкам невозможно было установить личность, рассказал Поляков. На снегоходе тело отвезли к Финскому заливу, привязали к нему штангу и "блины", после чего сбросили в полынью. Задержанный добавил, что помнит, как через полгода останки всплыли и были найдены местными жителями, но следствие не смогло раскрыть дело.

Сегодня из шести соучастников преступления в живых остались только трое. Кулибаба до сих пор отбывает срок в тюрьме, Дмитрий Скворцов сбежал за границу, а задержанный Поляков сейчас активно сотрудничает со следствием.