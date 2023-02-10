Путает имена и по рассеянности может начать войну: Медведев перечислил, чем запомнится первый срок Байдена
Медведев: Байден по рассеянности может начать войну, хотя это не помеха для его избрания на второй срок
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал возможность Джо Байдена пойти на второй президентский срок. По словам Медведева, несмотря на то что нынешний американский лидер путает имена и по рассеянности даже может начать третью мировую, это не помеха для его избрания.
"Безусловно, прогрессирующая деменция — не помеха для того, чтобы снова избраться президентом США", — написал российский политик в телеграм-канале.
Медведев перечислил, чем запомнится первый срок Байдена.
- Путает названия, имена, даты и теряется в собственном офисе.
- Хранит в гараже личного дома секретные документы.
- Потратил на неизвестную рядовым американцам разваливающуюся страну больше ста миллиардов долларов.
- Но сваливает все экономические проблемы США на происки России.
- Может по рассеянности начать третью мировую войну.
Напомним, полномочия Джо Байдена истекают в 2024 году, однако нынешний лидер США начал колебаться насчёт участия в следующих президентских выборах. Накануне в интервью он заявил, что "пока просто не готов принять это решение". При этом ранее Байден был настроен на второй срок куда более решительно, хоть и не объявлял об этом официально.
Getty Images / Chip Somodevilla