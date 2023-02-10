Путает имена и по рассеянности может начать войну: Медведев перечислил, чем запомнится первый срок Байдена

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал возможность Джо Байдена пойти на второй президентский срок. По словам Медведева, несмотря на то что нынешний американский лидер путает имена и по рассеянности даже может начать третью мировую, это не помеха для его избрания.

Напомним, полномочия Джо Байдена истекают в 2024 году, однако нынешний лидер США начал колебаться насчёт участия в следующих президентских выборах. Накануне в интервью он заявил, что "пока просто не готов принять это решение". При этом ранее Байден был настроен на второй срок куда более решительно, хоть и не объявлял об этом официально.