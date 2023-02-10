Названа безопасная доза сока сельдерея для организма

"Чистый зелёный напиток — лучшее начало дня", — так пишет про сок сельдерея медицинский медиум Энтони Уильям. Благодаря ему сок сельдерея стал популярным у адептов здорового питания. Но так ли он полезен на самом деле? Разбираемся вместе с нутрициологом Ольгой Пановой.

По словам собеседницы Лайфа, в соке сохраняется вся польза стеблей сельдерея, которые можно найти сегодня в каждом продуктовом магазине. Они богаты антиоксидантами, в том числе флавоноидами, и могут улучшить как краткосрочное, так и долгосрочное состояние здоровья за счёт того, что помогают предотвратить в организме окислительный стресс, который способствует развитию рака.

"Благодаря фталидам, содержащимся в сельдерее, происходит расслабление ткани стенок артерий, что способствует здоровому кровотоку. От этого зависит, насколько в норме у вас будет артериальное давление. Некоторые фитохимические вещества сельдерея обладают противовоспалительными свойствами. Сельдерей является хорошим источником витаминов А, С, К, а также калия и фолата", — перечислила нутрициолог.

В одном стакане сока сельдерея примерно 2,5 калории и совсем нет жира, поэтому он хорош для снижения веса, а также содержит четыре грамма клетчатки, которая крайне необходима бактериям нашего кишечника. Кроме того, он положительно влияет на наши почки и печень, от которых зависит очищение организма.

Но при всей пользе сока сельдерея для нашего организма Ольга Панова не рекомендует употреблять его больше 500 миллилитров в день.

"У некоторых людей может быть аллергия на сельдерей. Распознать её можно по зуду или отёку во рту или на коже после употребления сока. Но если у вас есть аллергия, как у меня, то есть много отличных альтернатив. Яблоки, морковь и капуста — прекрасный выбор для питательного и вкусного смузи или смеси соков", — рекомендует собеседница Лайфа.