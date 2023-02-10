Спецпоказ фильма "Нюрнберг" прошёл в Симферополе
В Симферополе для военных организовали специальный показ фильма "Нюрнберг"
Обложка © "Нюрнберг". Режиссёр Николай Лебедев, сценаристы Николай Лебедев, Александр Звягинцев / Kinopoisk.ru
Специальный показ фильма "Нюрнберг" прошёл для военных в Симферопольском музыкальном училище имени Чайковского. Об этом пишет газета "Известия".
Фильм сильно впечатлил присутствующих зрителей. Как рассказал заместитель председателя Государственного совета Крыма Владимир Бобков, картина получилась очень глубокой и серьёзной.
"Зная, какие продюсеры работали над фильмом, я уверен, что фильм получился серьёзным и глубоким. Тем более что его сценарий написан на основе работ Александра Звягинцева (руководитель экспертного совета проекта "Нюрнберг. Начало мира". — Прим. Лайфа). Любому, кто интересовался Нюрнбергским процессом, это имя говорит о многом", — признался он.
В съёмках "Нюрнберга" приняли участие Сергей Безруков, Евгений Миронов, Любовь Аксёнова и другие актёры. В картине также задействованы артисты из разных стран, в том числе из США, Великобритании, Германии. Режиссёр — Николай Лебедев, снявший "Экипаж", "Легенду № 17" и многие другие фильмы.
Лайф рассказывал, что 18 января президент РФ Владимир Путин и ветераны посмотрели трейлер фильма "Нюрнберг". Лидер заявил, что такие фильмы сохраняют историческую память. Картина рассказывает о суде, который впоследствии назовут Процессом века. На него со всего мира съезжается огромное количество людей со всего мира, в том числе из СССР. В составе советской делегации в качестве переводчика работает прошедший войну Игорь Волгин, которому предстоит не только стать свидетелем Международного военного трибунала, но и встретить любовь.