Спецпоказ фильма "Нюрнберг" прошёл в Симферополе

Специальный показ фильма "Нюрнберг" прошёл для военных в Симферопольском музыкальном училище имени Чайковского. Об этом пишет газета "Известия".

Фильм сильно впечатлил присутствующих зрителей. Как рассказал заместитель председателя Государственного совета Крыма Владимир Бобков, картина получилась очень глубокой и серьёзной.

"Зная, какие продюсеры работали над фильмом, я уверен, что фильм получился серьёзным и глубоким. Тем более что его сценарий написан на основе работ Александра Звягинцева (руководитель экспертного совета проекта "Нюрнберг. Начало мира". — Прим. Лайфа). Любому, кто интересовался Нюрнбергским процессом, это имя говорит о многом", — признался он.

В съёмках "Нюрнберга" приняли участие Сергей Безруков, Евгений Миронов, Любовь Аксёнова и другие актёры. В картине также задействованы артисты из разных стран, в том числе из США, Великобритании, Германии. Режиссёр — Николай Лебедев, снявший "Экипаж", "Легенду № 17" и многие другие фильмы.