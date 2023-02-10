"Аватар в Кремле": Первый "доктор наук с дредами" рассказал о получении награды из рук Путина

Первый "доктор наук с дредами" Александр Осадчиев рассказал, как получал премию за научные достижения и инновации из рук президента России Владимира Путина в Кремле. Как узнал Mash, исследователь совсем не стеснялся своего образа.

Молодой учёный с дредами Александр Осадчиев рассказал, как его приняли в Кремле при вручении премии. Видео © Telegram / Mash

35-летний учёный признался, что экстравагантный лук ему совсем не мешает, ведь является настоящим отражением души. По словам Александра, раньше он ходил совсем лысый, однако решил полностью поменять образ. Причём волосы он растил целых семь лет. Более того, поставил себе цель защитить с дредами докторскую, которую с успехом выполнил.

Несмотря на то что в Кремле учёному спокойно вручили премию за исследование океанологических процессов в морях Российской Арктики, он признался, что был готов сбрить свою шевелюру. Кстати, учёный даже обрёл популярность в Интернере — его сравнивали с Аватаром, и его образ сразу завирусился в Сети.