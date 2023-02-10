Бутина раскрыла тайный план Байдена по выборам президента
Бутина: Байден будет до последнего скрывать планы насчёт участия в президентских выборах
Президент США Джо Байден. Обложка © ТАСС / EPA / TANNEN MAURY
Американский лидер Джо Байден будет до последнего скрывать свои планы по поводу участия в выборах следующего президента США. Об этом заявила депутат Госдумы Мария Бутина.
"Байден на выборы не пойдёт, но заявит об этом в последний момент, иначе его моментально спишут со счетов, как хромую утку. До последнего будет держать интригу", — написала она в своём телеграм-канале.
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Как уже писал Лайф, Байден начал колебаться насчёт участия в президентских выборах. Раньше он был настроен более решительно, отмечалось даже, что его жена Джилл может выступить "секретным оружием". Кстати, сами американцы совсем не в восторге от перспективы потерпеть "Джо Деменцио" ещё один срок. Например, The New York Post даже выпустила специальную обложку с просьбой не делать этого.