Бутина раскрыла тайный план Байдена по выборам президента

Американский лидер Джо Байден будет до последнего скрывать свои планы по поводу участия в выборах следующего президента США. Об этом заявила депутат Госдумы Мария Бутина.

"Байден на выборы не пойдёт, но заявит об этом в последний момент, иначе его моментально спишут со счетов, как хромую утку. До последнего будет держать интригу", — написала она в своём телеграм-канале.