Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
10 февраля, 09:23

Бутина раскрыла тайный план Байдена по выборам президента

Бутина: Байден будет до последнего скрывать планы насчёт участия в президентских выборах

<p>Президент США Джо Байден. Обложка © ТАСС / EPA / TANNEN MAURY</p>

Президент США Джо Байден. Обложка © ТАСС / EPA / TANNEN MAURY

Американский лидер Джо Байден будет до последнего скрывать свои планы по поводу участия в выборах следующего президента США. Об этом заявила депутат Госдумы Мария Бутина.

"Байден на выборы не пойдёт, но заявит об этом в последний момент, иначе его моментально спишут со счетов, как хромую утку. До последнего будет держать интригу", — написала она в своём телеграм-канале.

Путает имена и по рассеянности может начать войну: Медведев перечислил, чем запомнится первый срок Байдена

Путает имена и по рассеянности может начать войну: Медведев перечислил, чем запомнится первый срок Байдена

Как уже писал Лайф, Байден начал колебаться насчёт участия в президентских выборах. Раньше он был настроен более решительно, отмечалось даже, что его жена Джилл может выступить "секретным оружием". Кстати, сами американцы совсем не в восторге от перспективы потерпеть "Джо Деменцио" ещё один срок. Например, The New York Post даже выпустила специальную обложку с просьбой не делать этого.

Николь Вербер
  • Новости
  • США
  • Джозеф Байден
  • Мария Бутина
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров