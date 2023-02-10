Пластический хирург перечислил операции, которые одобрит ваш мужчина

Не секрет, что мужчины любят глазами и визуальная привлекательность для сильной половины человечества очень важна. Однако далеко не все пластические операции сегодня вызывают восторг — всё-таки в последнее время набирает обороты мода на натуральность. Тем не менее с некоторыми видами медицинского вмешательства мужчины не только готовы смириться, но и сами часто подталкивают к ним свою избранницу. Список мужского "одобрения" читательницам Лайфа раскрыл основатель центра инновационной медицины DMС пластический и челюстно-лицевой хирург Амжад Аль-Юсеф.

Маммопластика

Красивая грудь никогда не потеряет своей актуальности и привлекательности для мужчин, убеждён собеседник Лайфа. В период расцвета пластики груди в моде были большие импланты, однако сегодня наибольшей популярностью пользуются естественные размеры. Кроме того, мужчины и сами признаются, что отдают предпочтение небольшой груди, ведь она смотрится натурально и эстетично.

Ринопластика

К сожалению, не все имеют красивый носик. Горбинка, кривизна, чрезмерная длина — те факторы, которые чаще всего хотят исправить женщины на операционном столе. Кроме того, зачастую эта операция позволяет не только добиться идеальных пропорций лица, но и решить проблемы с затруднённым дыханием. По словам Амжада Аль-Юсефа, ринопластика действительно может подарить девушке совершенно другое лицо, которое визуально добавит привлекательности и обаяния. И мужчины редко бывают против.

Хирург Амжад Аль-Юсеф говорит, что современные мужчины относятся к пластике спокойно. Фото предоставлено Лайфу героем публикации.

Блефаропластика

Разумеется, каждый мужчина хочет видеть рядом с собой ухоженную и красивую женщину, однако возраст берёт своё и так или иначе будет проявляться на лице. В первую очередь страдает область глаз: отёки, нависшее веко, жировые грыжи. Всё это не только визуально прибавляет годы, но и делает вид нездоровым. Решить такие проблемы помогает блефаропластика, да ещё и швы находятся в тех местах, где они совсем незаметны для другого человека.

"Если в случае с маммопластикой мужчина заметит изменения сразу, то следы вмешательства после блефаропластики он вряд ли увидит, а вот эффект молодого и здорового взгляда не заметить будет невозможно", — говорит собеседник Лайфа.

Коррекция фигуры

Пропорциональное тело — это естественно и красиво. Операция позволит решить проблему появления живота после родов, обвисания кожи после экстремального похудения, возрастной потери эластичности. Коррекция фигуры может включать в себя как липосакцию, так и пластику живота. Обычно такие изменения в женском теле вызывают восторженные мужские взгляды.