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Регион
Опубликовано 10 февраля 2023, 09:26
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Российские военные закрепились на окраинах Угледара в ДНР

Советник главы ДНР Гагин сообщил, что ВС России закрепились на окраинах Угледара

ВС России закрепились на окраинах Угледара в ДНР, в городе идут серьёзные артиллерийские дуэли. Об этом сообщил советник врио главы республики Ян Гагин.

"Наши войска заходят [в Угледар] с юго-востока и с востока города. Закрепились на окраинах. Идут очень серьёзные ожесточённые артиллерийские и танковые дуэли. Противник тоже оснащён неплохо, имеет достаточно большое количество личного состава", сказал он в эфире телеканала "Первый".

Он добавил, что по всей линии фронта идут бои, однако Угледарское и Артёмовское направления являются наиболее "острыми". При этом в Артёмовске ЧВК "Вагнер" ведёт успешные боевые действия, но они затрудняются жилой застройкой и наличием гражданских.

Шойгу охарактеризовал обстановку в Угледаре и Бахмуте
Шойгу охарактеризовал обстановку в Угледаре и Бахмуте

Лайф писал, что ВС России уничтожили около 85 украинских солдат в районе Угледара. Также на Южно-Донецком направлении противник потерял один танк, три БМП, два автомобиля, гаубицы "Мста-Б", Д-20 и Д-30, САУ "Гвоздика" и склад боеприпасов.

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VK / Минобороны России

Матвей Константинов
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