Российские военные закрепились на окраинах Угледара в ДНР
Советник главы ДНР Гагин сообщил, что ВС России закрепились на окраинах Угледара
ВС России закрепились на окраинах Угледара в ДНР, в городе идут серьёзные артиллерийские дуэли. Об этом сообщил советник врио главы республики Ян Гагин.
"Наши войска заходят [в Угледар] с юго-востока и с востока города. Закрепились на окраинах. Идут очень серьёзные ожесточённые артиллерийские и танковые дуэли. Противник тоже оснащён неплохо, имеет достаточно большое количество личного состава", — сказал он в эфире телеканала "Первый".
Он добавил, что по всей линии фронта идут бои, однако Угледарское и Артёмовское направления являются наиболее "острыми". При этом в Артёмовске ЧВК "Вагнер" ведёт успешные боевые действия, но они затрудняются жилой застройкой и наличием гражданских.
Лайф писал, что ВС России уничтожили около 85 украинских солдат в районе Угледара. Также на Южно-Донецком направлении противник потерял один танк, три БМП, два автомобиля, гаубицы "Мста-Б", Д-20 и Д-30, САУ "Гвоздика" и склад боеприпасов.
VK / Минобороны России