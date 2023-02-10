Российские военные закрепились на окраинах Угледара в ДНР

ВС России закрепились на окраинах Угледара в ДНР, в городе идут серьёзные артиллерийские дуэли. Об этом сообщил советник врио главы республики Ян Гагин.

"Наши войска заходят [в Угледар] с юго-востока и с востока города. Закрепились на окраинах. Идут очень серьёзные ожесточённые артиллерийские и танковые дуэли. Противник тоже оснащён неплохо, имеет достаточно большое количество личного состава", — сказал он в эфире телеканала "Первый".

Он добавил, что по всей линии фронта идут бои, однако Угледарское и Артёмовское направления являются наиболее "острыми". При этом в Артёмовске ЧВК "Вагнер" ведёт успешные боевые действия, но они затрудняются жилой застройкой и наличием гражданских.