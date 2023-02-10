Эндокринолог объяснила, почему февраль — самый тяжёлый месяц в году и как его пережить

Последний зимний месяц является самым тяжёлым для организма. Мы чувствуем себя изнурёнными, подавленными из-за накопившейся усталости, дефицита солнечного света и витаминов. О том, как скорректировать "февральскую тоску", рассказала эндокринолог Наталия Кирдянкина.

"Последний месяц зимы мы переживаем едва ли не тяжелее других месяцев в году. Накладывается несколько факторов: психологическая усталость от зимы, недостаток солнечного света, сезонная нехватка витаминов. Кроме того, повышается заболеваемость респираторными инфекциями, которая провоцируется сезонным снижением иммунитета, уменьшается работоспособность, нарушается сон", — рассказала она порталу "Доктор Питер".

Чтобы помочь себе в это непростое время, врач советует: Соблюдать баланс труда и отдыха.

Высыпаться.

Постепенно вводить умеренную физнагрузку. Начать можно с прогулки на свежем воздухе, чтобы не было физического стресса.

Контролировать рацион: ограничить фастфуд, жареное, мучное, сахар. Это пустые калории, которые провоцируют инфламейджинг — старение, вызванное хроническим внутренним воспалением.

Не забывать о сезонных фруктах, ягодах и овощах. Ферментированные овощи, например хорошо знакомая нам квашеная капуста, особенно полезны во время февральского снижения тонуса.

А вот чтобы понять, является ли "зимний сплин" признаком серьёзных проблем со здоровьем, нужно сдать ряд анализов, например проверить уровень витамина D, и, конечно же, обратиться к врачу.