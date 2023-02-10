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10 февраля, 09:27

Эндокринолог объяснила, почему февраль — самый тяжёлый месяц в году и как его пережить

Эндокринолог Кирдянкина назвала февраль самым тяжёлым месяцем в году

Последний зимний месяц является самым тяжёлым для организма. Мы чувствуем себя изнурёнными, подавленными из-за накопившейся усталости, дефицита солнечного света и витаминов. О том, как скорректировать "февральскую тоску", рассказала эндокринолог Наталия Кирдянкина.

"Последний месяц зимы мы переживаем едва ли не тяжелее других месяцев в году. Накладывается несколько факторов: психологическая усталость от зимы, недостаток солнечного света, сезонная нехватка витаминов. Кроме того, повышается заболеваемость респираторными инфекциями, которая провоцируется сезонным снижением иммунитета, уменьшается работоспособность, нарушается сон", — рассказала она порталу "Доктор Питер".

Чтобы помочь себе в это непростое время, врач советует:

  • Соблюдать баланс труда и отдыха.
  • Высыпаться.
  • Постепенно вводить умеренную физнагрузку. Начать можно с прогулки на свежем воздухе, чтобы не было физического стресса.
  • Контролировать рацион: ограничить фастфуд, жареное, мучное, сахар. Это пустые калории, которые провоцируют инфламейджинг — старение, вызванное хроническим внутренним воспалением.
  • Не забывать о сезонных фруктах, ягодах и овощах. Ферментированные овощи, например хорошо знакомая нам квашеная капуста, особенно полезны во время февральского снижения тонуса.

А вот чтобы понять, является ли "зимний сплин" признаком серьёзных проблем со здоровьем, нужно сдать ряд анализов, например проверить уровень витамина D, и, конечно же, обратиться к врачу.

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А москвичам ещё не повезло пережить самый мрачный январь за 55 лет: солнца в российской столице не было целых 25 дней. А ведь солнечные лучи зимой очень полезны для здоровья. Ультрафиолетовое излучение не достигает такого опасного уровня, как летом.

Обложка ©

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Александра Вишнякова
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