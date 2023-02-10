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10 февраля, 09:33

Составлен топ-5 стран с высокими шансами пережить ядерную зиму, и России в нём нет

Risk Analysis: У Австралии и Новой Зеландии больше всего шансов пережить ядерную зиму

<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

Шанс выжить при ядерной зиме будет только у тех стран, которые сумеют сохранить сельское хозяйство. К такому выводу пришли учёные из Университета Отаго в Новой Зеландии, результаты исследования опубликованы в журнале Risk Analysis.

Специалисты на примере модели изучили воздействие минимального количества солнечного света из-за плотного слоя дыма и пепла, что может быть следствием гипотетической ядерной войны между Россией и НАТО. При таком раскладе уровень загрязнения атмосферы составит 150 тераграммов сажи, что приведёт к уничтожению 80% сельского хозяйства в течение нескольких лет и полной его гибели в Северном полушарии.

Таким образом, шанс на выживание получают лишь пять островных государств: Новая Зеландия, Австралия, Исландия, Вануату и Соломоновы Острова. Эти страны могут обособленно производить достаточно сельхозпродукции для своего населения.

"Здесь есть элемент случайности и неопределённости, но то, что разрушительные последствия ядерной зимы будут длиться 5–10 лет, подтверждается модельными исследованиями масштабного ядерного конфликта между США и Россией и локальных ядерных конфликтов", — отметили учёные.

На исследование ушло около 30 лет. Не исключено, что результаты немного отличаются от сегодняшних реалий, потому что за это время страны стали более зависимыми друг от друга в области поставок топлива и других важных продуктов.

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Ирина Фальке
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