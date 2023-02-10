Голливудская улыбка: Врач перечислила безопасные процедуры для отбеливания зубов

На сегодняшний день существуют разные способы добиться красивой улыбки. Кто-то ставит брекеты, чтобы выровнять зубы, кому-то по душе приходятся виниры. Кто-то же с рождения имеет превосходную улыбку, однако время не щадит даже таких людей, поэтому со временем зубы начинают желтеть, теряя свою белоснежность. Как исправить эту ситуацию и какие методы существуют, в беседе с Лайфом рассказала стоматолог, врач-гигиенист АО "Медицина" Наталья Савинова.

"Одним из распространённых вариантов достижения белоснежной улыбки является лазерное отбеливание. В процессе применяется специальный гель, который наносится на поверхность эмали. Далее эффективность состава усиливается благодаря высокоточному лазеру. Как правило, после первой процедуры уже заметен существенный результат. Воспользовавшись ещё несколькими приёмами, можно полностью убрать жёлтые пятна на эмали и получить белоснежные зубы", — рассказала врач, добавив, что одна такая процедура в среднем занимает полчаса и является абсолютно безопасной для пациента.

Второй метод отбеливания — система Zoom: гель, содержащий перекись водорода, наносится на зубы у лампы аппарата с холодным галогеновым светом. Таким образом риск ожога пульпы зуба и десны существенно снижается. Эффект от процедуры сохраняется до пяти лет. Как правило, делается три сеанса по 20 минут каждый, однако, по словам собеседницы Лайфа, для заметного отбеливания хватит и одной процедуры.

"Процесс отбеливания зубов с использованием системы Opalescence Boost состоит из нанесения на зубы специального осветляющего геля, который распадается на кислород и воду. Когда кислород проникает в эмаль, все пигменты и красители распадаются и исчезают. Чтобы увидеть устойчивый эффект, лучше пройти 1–2 процедуры", — рассказала Савинова о третьем методе отбеливания.

В заключение собеседница Лайфа подчеркнула, что способов достижения голливудской улыбки на сегодняшний день насчитывается огромное множество. Поэтому для того, чтобы понять, какая процедура подойдёт именно вам, лучше сперва проконсультироваться с врачом.