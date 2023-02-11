Врач рассказал о признаках недостатка калия в организме, и как с этим бороться
Терапевт Тимощенко: Снижение аппетита может говорить о недостатке калия в организме
Калий является важнейшим элементом для всех органов и тканей организма, который активизирует различные клеточные функции. Причём о его недостатке может говорить ряд признаков, например снижение аппетита, тошнота и запоры. Об этом в беседе с Лайфом рассказала терапевт Анастасия Тимощенко.
Она добавила, что о дефиците вещества свидетельствуют гипотония мышц, ослабление рефлексов, снижение артериального и венозного давления, а также обморочные состояния. К другим признакам подобного недуга относятся нарушение сердечного ритма, бессонница, сухость кожи и тусклость волос.
Среди факторов, способствующих нарушению метаболизма калия, специалист выделила:
- избыточное потребление чая, кофе и безалкогольных энергетических напитков;
- избыток натрия в пище;
- дефицит магния;
- избыток простых углеводов;
- злоупотребление алкоголем и курение;
- повышенное потоотделение при интенсивных физических нагрузках;
- потеря жидкости при обильной рвоте или диареи;
- приём мочегонных препаратов (диуретиков).
"Калий в организме является регулятором внутриклеточного обмена, способствует выведению из организма воды и натрия. Поступление калия с пищей является самым важным в регуляции общего содержания калия в организме", — отметила эксперт.
Врач добавила, что много калия содержится в cухофруктах (курага, чернослив, изюм, инжир, сушёные яблоки и груши), орехах и бобовых (фасоль, чечевица, соя, горох). Кроме того, при дефиците этого элемента в организме терапевт советует обратить внимание на картофель, петрушку и белковые продукты (мясо в виде говядины, свинины и рыба). Также не стоит забывать про ягоды (вишня, черешня, смородина, ежевика, рябина, малина, клубника), фрукты (персики, абрикосы, бананы, апельсины, грейпфруты, мандарины, хурма, инжир, киви, яблоки) и овощи (капуста, томаты, свёкла, редис, зелёный лук). Большое содержание калия отмечается в грибах: шампиньоны, лисички, подберёзовики и подосиновики.
Ранее врач Мансурова назвала продукты, которые помогут ослабшему организму в феврале. Так, в ежедневный рацион следует включить гречку.
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