В Бельгии молодой футболист отразил пенальти и умер

В Бельгии скончался 25-летний вратарь клуба "Винкель Спорт" Арне Эспил. Как сообщает издание Het Nieuwsblad, во время матча с командой "Вестрозебек" ему стало плохо, однако он продолжил игру и даже отразил пенальти. После этого силы покинули молодого человека, и он рухнул на газон.

Игру остановили, вратарю начали оказывать медицинскую помощь, пришлось применить дефибриллятор. Затем его отправили в больницу, но живым туда Эспил уже не доехал.

"Это трагедия и шок для наc. Арне был в клубе вcю cвою жизнь, и его очень любили. Он был отличным парнем, вcегда дружелюбным и готовым помочь. Это действительно тяжёлый удар. В первую очередь для его cемьи, а также для вcех наc", — сказал спортивный директор клуба "Винкель Спорт" Патрик Ротсарт.