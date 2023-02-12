В Бельгии молодой футболист отразил пенальти и умер
В Бельгии во время матча скончался 25-летний футболист, отразив пенальти
В Бельгии скончался 25-летний вратарь клуба "Винкель Спорт" Арне Эспил. Как сообщает издание Het Nieuwsblad, во время матча с командой "Вестрозебек" ему стало плохо, однако он продолжил игру и даже отразил пенальти. После этого силы покинули молодого человека, и он рухнул на газон.
Игру остановили, вратарю начали оказывать медицинскую помощь, пришлось применить дефибриллятор. Затем его отправили в больницу, но живым туда Эспил уже не доехал.
"Это трагедия и шок для наc. Арне был в клубе вcю cвою жизнь, и его очень любили. Он был отличным парнем, вcегда дружелюбным и готовым помочь. Это действительно тяжёлый удар. В первую очередь для его cемьи, а также для вcех наc", — сказал спортивный директор клуба "Винкель Спорт" Патрик Ротсарт.
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