Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
12 февраля, 04:28

В Бельгии молодой футболист отразил пенальти и умер

В Бельгии во время матча скончался 25-летний футболист, отразив пенальти

В Бельгии скончался 25-летний вратарь клуба "Винкель Спорт" Арне Эспил. Как сообщает издание Het Nieuwsblad, во время матча с командой "Вестрозебек" ему стало плохо, однако он продолжил игру и даже отразил пенальти. После этого силы покинули молодого человека, и он рухнул на газон.

Игру остановили, вратарю начали оказывать медицинскую помощь, пришлось применить дефибриллятор. Затем его отправили в больницу, но живым туда Эспил уже не доехал.

"Это трагедия и шок для наc. Арне был в клубе вcю cвою жизнь, и его очень любили. Он был отличным парнем, вcегда дружелюбным и готовым помочь. Это действительно тяжёлый удар. В первую очередь для его cемьи, а также для вcех наc", — сказал спортивный директор клуба "Винкель Спорт" Патрик Ротсарт.

Умер бронзовый призёр ЧМ-1990 и экс-футболист сборной Италии Джанлука Виалли

Умер бронзовый призёр ЧМ-1990 и экс-футболист сборной Италии Джанлука Виалли

Ранее стало известно о смерти члена Зала хоккейной славы в Торонто легендарного канадца Бобби Халла. Ему было 84 года.

Обложка ©

Twitter / @Lisamarie1577

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • бельгия
  • Футбол
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров