На фестивале в Сан-Ремо выбрали победителя, и он поедет на Евровидение

Итальянский популярный певец Марко Менгони одержал победу на 73-м Фестивале эстрадной песни в Сан-Ремо с композицией "Две жизни". Победителя объявили в ночь на воскресенье после подсчёта голосов членов жюри и телезрителей в эфире первого гостелеканала Rai.

Менгони участвует в конкурсе уже третий раз, причём в 2013-м он одержал победу, став фаворитом проекта. Теперь он по праву представит страну на Евровидении-2023, которое состоится в Ливерпуле с 9 по 13 мая. Всего в фестивале участвовало 28 человек. Приглашёнными звёздами стали участники британской группы Depeche Mode, сыгравшие в финальный день конкурса.