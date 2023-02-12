На фестивале в Сан-Ремо выбрали победителя, и он поедет на Евровидение
На 73-м Фестивале песни в Сан-Ремо победу одержал Марко Менгони
Итальянский популярный певец Марко Менгони одержал победу на 73-м Фестивале эстрадной песни в Сан-Ремо с композицией "Две жизни". Победителя объявили в ночь на воскресенье после подсчёта голосов членов жюри и телезрителей в эфире первого гостелеканала Rai.
Менгони участвует в конкурсе уже третий раз, причём в 2013-м он одержал победу, став фаворитом проекта. Теперь он по праву представит страну на Евровидении-2023, которое состоится в Ливерпуле с 9 по 13 мая. Всего в фестивале участвовало 28 человек. Приглашёнными звёздами стали участники британской группы Depeche Mode, сыгравшие в финальный день конкурса.
Любопытно, что перед открытием фестиваля с "памятной речью" планировал выступить лидер Украины Владимир Зеленской, ему даже пообещали платформу, но позже передумали, зачитав слова политика поздно ночью по бумажке. В связи с этим вице-премьер Маттео Сальвини пошутил, что у публики конкурса просто другие музыкальные предпочтения.
Twitter / @zazoomblog