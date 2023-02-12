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11 февраля, 21:43

В Бельгии вооружённый мужчина чуть не сорвал конкурс красоты

В Бельгии в городе Де-Панне был задержан вооружённый 40-летний мужчина, который направлялся на финал конкурса "Мисс Бельгия", сообщает телеканал VRT. Полиция смогла взять его под стражу до начала мероприятия. У злоумышленника изъяли пистолет. В его машине нашли и другое оружие.

Как передаёт VRT, всех гостей и участников мероприятия на время вывели из здания, чтобы проверить помещение. Ничего опасного там не нашли, и конкурс открылся, хоть и с задержкой. Что же касается задержанного, по данным следствия, он публично угрожал нападением, благодаря этому его и удалось поймать.

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Полиция у места проведения конкурса красоты в городе Де-Панне. Фото © VRT

Анатолий Симоненко
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