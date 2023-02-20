В СФ подвели три итога визита Байдена в Киев ради "героического старта" предвыборной кампании

Внезапно нагрянувший в Киев президент США Джо Байден сделал это ради "героического старта" своей предвыборной кампании, считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв. Таким образом политик хотел показать, что ещё может тряхнуть стариной.

"Байден в Киеве стартовал свою предвыборную кампанию в максимально героическом антураже, чтобы доказать всем: он вполне ещё может тряхнуть стариной (почти буквально). Если же Украина не поддержит его кампанию триумфами на полях сражений, то у самого Байдена всё равно есть больше вариантов дальнейших действий, которые можно будет потом представить как мудрость и гибкость, по сравнению с тем же Брюсселем или Берлином, коих заставили сжечь все мосты к России", — заметил Косачёв в своём телеграм-канале.

Вице-спикер напомнил, что в Штатах внешняя политика традиционно подчинена внутренней, но сейчас требование Вашингтона идёт вразрез с мнением американцев. Согласно статистике, только 48% граждан США согласны с предоставлением американского оружия Украине, ещё 29% выступают против.

По словам парламентария, для киевских властей приезд Байдена состоялся под лозунгом "покажите успехи, и поскорее". Он назвал три итога визита президента США: ВСУ обязаны "гнать людей на бессмысленную бойню в рамках предвыборной кампании Байдена", Европа парализована и напрочь лишена инициативы, а сам американский лидер "в роли героя" едет в Польшу, чтобы показать, где находится более желанный Вашингтону центр ЕС.