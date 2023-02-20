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20 февраля, 14:04

"Дедушка в самом соку": Американист счёл пиаром поездку Байдена в Киев

Американист Рогулёв объяснил пиаром поездку президента США Байдена на Украину

<p>Джо Байден с Владимиром Зеленским. Обложка © Getty Images / Ukrainian Presidential Press Office</p>

Джо Байден с Владимиром Зеленским. Обложка © Getty Images / Ukrainian Presidential Press Office

Президент США Джо Байден приехал на Украину ради пиара и показного геройства, чтобы "выбить почву из-под ног республиканцев". Об этом телеканалу "Звезда" рассказал директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв.

"Хочет стать героем, показать, что дедушка у нас не только, так сказать, в полном здравии и соку, но и геройские поступки совершает, можно сказать, почти на поле боя выехал. Пиар, конечно, никакого другого смысла я тут не вижу", — объяснил он.
Эксперт напомнил, что у Байдена на носу выборы в 2024 году и нужно принимать решение о выдвижении своей кандидатуры, однако республиканская партия имеет явные преимущества в Палате представителей. У американского лидера впереди и финансовые войны с Конгрессом, ведь США уже достигли потолка госдолга, а потому расходы на Украину оказались под угрозой. Республиканцы собираются развернуть расследования о перекачке денег Киеву, а также вновь всплывёт история, связанная с деятельностью сына президента Хантера Байдена, отметил политолог.
"Думаю, чтобы в какой-то мере выбить почву из-под ног республиканцев и предупредить возможные против него расследования, решили немного погеройствовать", — сделал вывод Рогулёв.
Ракеты для третьей мировой: Что означает прогулка Байдена по Киеву

Ракеты для третьей мировой: Что означает прогулка Байдена по Киеву

Напомним, сегодня днём президент США Джо Байден прибыл в Киев. Визит не был анонсирован и стал первой поездкой американского лидера на Украину в нынешней должности. Глава Белого дома предрёк украинцам тяжёлые дни, недели и годы. После Киева Байден отправится в Варшаву.

Татьяна Миссуми
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    Комментарий

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    Людмила Федченкосегодня в 14:26

    Ирландская агрессивная тварь! Скотское геройство гестаповцев и эсэсовцев Америки в 21 веке убивать детское и мирное население Донбасса! Вероятно у этого старого гадёныша Были и Родители Негодяи! вот и видим Кровавый результат У байдена одно имя Падаль!

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