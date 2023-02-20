Президент США Джо Байден приехал на Украину ради пиара и показного геройства, чтобы "выбить почву из-под ног республиканцев". Об этом телеканалу "Звезда" рассказал директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв.

Напомним, сегодня днём президент США Джо Байден прибыл в Киев. Визит не был анонсирован и стал первой поездкой американского лидера на Украину в нынешней должности. Глава Белого дома предрёк украинцам тяжёлые дни, недели и годы. После Киева Байден отправится в Варшаву.