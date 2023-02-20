Ракеты для третьей мировой: Что означает прогулка Байдена по Киеву Политолог Дмитрий Родионов — о том, что последует за визитом Байдена в столицу Украины под фанфары воздушной тревоги и какой хитрый план Вашингтон решил вытащить из рукава. 20 февраля, 12:18 Президент США Джо Байден (слева) и президент Украины Владимир Зеленский (второй слева) во время визита в Софийский собор в Киеве. Обложка © ТАСС / AP / Evan Vucci

Президент США Джо Байден в Киеве! Он ехал в Польшу, но очутился почему-то на Украине. Впрочем, не почему-то, понятно, что этот визит тщательно планировался. И достаточно давно. Администрация Белого дома решила пойти на этот риск, чтобы повторить успех конгрессвумен Нэнси Пелоси на Тайване летом прошлого года. Это было сделано, чтобы собрать урожай внутри- и внешнеполитических аргументов.

Зачем Байден заглянул в Киев

Президент США Джо Байден. Фото © Getty Images / Ukrainian Presidential Press Office

Во-первых, очень важна дата визита — накануне послания президента России к Федеральному собранию, вокруг содержания которого накопилось очень много разных слухов. Едва ли американской разведке известно, что скажет Путин, но они вполне могут опасаться повышения ставок со стороны России и поэтому сами решили задрать ставки первыми.

Во-вторых, это удар по Китаю, который очень не вовремя влез со своими инициативами по урегулированию конфликта, что Вашингтону совершенно не нужно.

В-третьих, Байдену сейчас нужна провокация, о которой говорил бы весь мир, чтобы отвлечь внимание аудитории от разоблачений Сеймура Херша, которые будут продолжаться и могут сильно ударить по самому Байдену и его партии.

Наконец, ему нужно отвлечь внимание внутренней аудитории от экологической катастрофы в Огайо, которую уже сравнивают с Чернобылем и которая также сильно бьёт по его авторитету.

Республиканцам, которые активно используют все эти поводы, пока нечем будет крыть, ибо все разговоры в ближайшее время будут только о том, какой Байден смелый и как решительно и самоотверженно отстаивает "евро-атлантические ценности", несмотря на угрозы России, Китая, Ирана и КНДР.

Обратите внимание: всё это происходит сразу после Мюнхенской конференции, где только о России и говорили, изображая "российскую угрозу" главным, если не единственным вызовом международной безопасности.

Правил больше нет

Фото © Getty Images / Mustafa Ciftci / Anadolu Agency

На этом фоне Байдену будет проще обосновывать Конгрессу необходимость продолжения поддержки Украины, а то в ней что-то начали сомневаться уже не только республиканцы. В последнее время на Западе всё чаще раздаются заявления о том, что Украина может проиграть, вся западная поддержка бессмысленна. Неизбежное падение Артёмовска только усилит пессимизм в элитах Вашингтона.

Но вот и ответ скептикам — Байден гуляет по Киеву под звуки бутафорской воздушной тревоги, значит, не всё так плохо, Украина держится и обязательно выстоит не иначе как с западной помощью.

"Украина добилась успеха в войне вопреки всем прогнозам и будет побеждать в дальнейшем", — заявил Байден на встрече с Зеленским. О новой помощи он уже поспешил заявить, анонсировав пакет на $500 млн, который будет объявлен во вторник.

Зеленский в свою очередь сказал, что обсудил с Джо Байденом в Киеве вопрос о дальнобойных вооружениях. Украинские СМИ уже пишут, что в новый пакет войдут истребители F-16 и ракеты ATACMS, которые летят на 500 километров.

Трудно сказать, насколько это может оказаться правдой. Весь прошедший год мы наблюдаем за тем, как американцы постепенно повышали ставки в вопросах оружейных поставок. Логика американцев понятна: как только они видят, что Украина терпит поражение, они начинают поставлять Киеву всё более серьёзное вооружение, чтобы, с одной стороны, не дать Украине проиграть, с другой — затянуть конфликт, попытавшись ослабить Россию.

В том, что рано или поздно дело дойдёт и до самолетов, и до ракет большей давности, эксперты не сомневались по обе стороны океана. Вопрос в том, когда они решат, что пора. Не исключено, что это — последние козыри Вашингтона, готового резко и многократно повысить ставки. Не просто так в минувшие выходные в Мюнхене страны НАТО заявили о необходимости нанесения военного поражения России. Они приняли решение и намерены идти до конца. Вполне возможно, что визит Байдена на Украину открывает новый этап, на котором для них уже не будет никаких ограничений, красных черт и прочих сдерживаний. И нам к этому нужно быть готовыми.

Авторы Дмитрий Родионов