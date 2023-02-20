Диагноз Мюнхенской конференции: Что говорят на Западе о тактике ВСУ и России Что скрывалось за словами о неоколониализме России, какова новая тактика Армии РФ и как оценены неудачи ВСУ. 19 февраля, 23:40 Кристоф Хойсген, председатель Мюнхенской конференции по безопасности, выступает на конференции по безопасности. Обложка © Getty Images / TSven Hoppe /dpa (Photo by Sven Hoppe/picture alliance

Главное из Мюнхенской конференции

Мюнхенская конференция по безопасности, которая прошла в минувшие выходные в Германии, раскрыла экзистенциальное значение проводимой спецоперации России на Украине. Это признали западные политики и военные аналитики. Более того, глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз — это армия Украины, поскольку конфликт является экзистенциальной угрозой европейской безопасности. По его словам, республика уже стала членом европейской семьи, осталось просто "институционализировать это". Также дипломат заверил собравшихся в неоколониальных аппетитах Москвы в Африке, на Востоке и в Азии.

— ЕС должен начать технологический блицкриг в промышленности, чтобы обеспечить свои армии оружием, — сказал Боррель, подчеркнув, что вопрос с поставками боеприпасов "нужно решить в течение недели". То есть повторил призыв генсека НАТО Йенса Столтенберга, озвученный неделю назад, — "НАТО просит страны альянса перейти на военную экономику".

Жозеп Боррель. Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance

Почему главные колониалисты Европы обвиняют Россию в неоколониализме, прокомментировала политолог и экономист Елена Панина. Эксперт напомнила про доклад RAND Corporation, авторы которого приводят интересные аргументы против заключения мира на Украине.

Среди них основной — это усиление зависимости Европы от США: "Украинский конфликт соответствует экономическим и стратегическим интересам США, потому что ещё сильнее привязывает Европу к Америке. Сейчас товарооборот между ними — $1 трлн в год. В результате войны на Украине Европа в разы усилит свою зависимость от Америки".

— США руками киевской власти защищают не Украину, а мировой порядок под своей глобальной властью. Не на Тайване, а на Украине сейчас — игла Кощеева могущества, и находится она в руках не Си Цзиньпина, а Владимира Путина, — подчёркивает Панина.

Также, по мнению докладчиков RC, Россия подрывает позиции США в Сирии. А военное противостояние на Украине сужает возможности РФ давить на Штаты на сирийском направлении. Предполагаемый разгром России на Украине может удержать КНР от захвата Тайваня, что сохранит контроль США над проливом, по которому идёт товаропоток из ЮВА на Запад, в Штаты и ту же Европу, и обратно. Также необходимая Западу победа Киева сдержит Иран от захвата лидерства на Ближнем Востоке.

— Кроме денег и роста доходов американского ВПК украинский конфликт даёт ценнейшую информацию о возможностях западного оружия и путях его совершенствования. Идёт замена старого оружия на более проверенное и современное, — резюмируют авторы доклада RC.

Тактика Армии РФ и Владимира Путина

Президент России Владимир Путин. Фото © ТАСС / Михаил Метцель / POOL

Наиболее чётко сформулировал Стивен Уолт в статье Foreign Policy "В чём прав Путин" мотивы тактики Армии РФ и значение украинского конфликта для большинства россиян. "У русских есть ключевое преимущество перед США и Европой — готовность нести бóльшие издержки и идти на больший риск — "асимметрия мотиваций". По его словам, граждан России с таким пониманием ситуации больше, чем "людей, живущих в богатой и безопасной стране по другую сторону Атлантики". И поэтому "судьба Украины для России важнее, чем для Запада".

Стивен Уолт попытался объяснить не только ключевое преимущество России перед США и Европой, но и впервые "примерил" тезис — "РФ может забрать себе часть Украины" — в западной аналитике, считают эксперты.

Планы ВСУ и НАТО на весну

Украинские военные. Фото © Getty Images / Armed Forces of Ukraine / Handout / Anadolu Agency

Запад готовит Киев к наступлению весной. Министр обороны США Ллойд Остин в ходе очередного заседания Контактной группы по обороне Украины 14 февраля 2023 года практически прямо заявил об этом. Эксперты напоминают о словах генсека НАТО Йенса Столтенберга, который назвал текущую стадию конфликта на Украине "войной логистики". Поэтому большинство аналитиков сомневаются, что у НАТО получится собрать ударный кулак к этому времени, учитывая разрушение украинской инфраструктуры и поражение военных объектов ВСУ.

Подобные приготовления выглядят неоднозначно: не стоит забывать об утечках в западных СМИ, которые анонсировали полномасштабные военные конфликты по всему миру. Так, в начале февраля Bloomberg сообщал, что члены НАТО готовят планы одновременного участия альянса в нескольких конфликтах, в том числе в боевых действиях, выходящих за рамки традиционных зон ответственности организации.

Во время встреч в Брюсселе 14 и 15 февраля министров обороны стран НАТО должны были подписать секретное руководство, содержащее планы действий в отношении конфликтов "высокой интенсивности". Помимо того страны НАТО якобы должны перенаправить инвестиции в секторы, которые считаются наиболее важными для коллективной безопасности, — будь то танковые войска или противоракетная оборона — для укрепления коллективных боевых возможностей военного блока.

НАТО будет играть всё более важную роль в поддержке усилий по обеспечению того, чтобы баланс сил в Восточной Азии продолжал благоприятствовать интересам Запада. Помимо ориентации на Китай второй фронт конфликта высокой интенсивности для НАТО определён за пределами его традиционного района операций, может также относиться к войне с одним из двух других обозначенных противников Соединённых Штатов как великой державы — Северной Корее и Ирану, — напоминает Military Watch Magazine.

Почему европейцы не желают войны с Россией

Фото © VK / Минобороны России

Простые европейцы не желают участия Европы в украинском конфликте — демонстрируют граждане ЕС, выходя на многотысячные митинги. Их мнение оспаривают политики. Правильным ответом на курс Владимира Путина министр обороны Германии Борис Писториус назвал "демонстрацию нашей силы" и пообещал президенту Украины необходимую помощь. Однако сами немцы восприняли слова министра иначе. На антивоенной демонстрации в Мюнхене собралось более 50 тысяч человек.

Более доходчиво свою позицию объясняли жители города репортёрам. В Мюнхене, где стартовала трёхдневная конференция по безопасности, простые граждане заявили, что не готовы к поддержке Украины любой ценой. "Не нужно вести себя так, будто Россия — это следующий враг, с которым нужно воевать", — комментируют демонстранты. "Нет, я бы не стал этого делать, потому что это конфликт двух других государств и их сфер влияния". Марш за нейтралитет и в поддержку России прошёл и в столице Австрии. Протестующие в Вене несли флаги России и Австрии.

Видео © t.me / PUTIN TG TEAM

С мнением из Вашингтона согласны не все европейские политики. Президент Чехии Петр Павел на украинском ланче в рамках Мюнхенской конференции по безопасности заметил, что победа Украины над Россией может принести такие проблемы, какие сейчас не может себе представить ни сама Украина, ни помогающий ей Запад.

Авторы Елена Стафеева