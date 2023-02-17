Чем закончатся игры Запада с бомбёжкой Крыма Почему Владимир Зеленский опять грозит собрать миллионную армию и обрушиться на Крым. 16 февраля, 23:45 Обложка © Getty Images / Mustafa Ciftci / Anadolu Agency

США продолжает информационные атаки в отношении Крыма. Сегодня госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не желает подталкивать Украину захватывать российский полуостров. После чего оговорился, что окончательное решение по этому вопросу принимает Киев, сообщила газета Politico. По его словам, попытка Украины отвоевать Крым станет красной линией для России и атака на полуостров может привести к масштабному ответу Москвы.

Почти неделю назад помощник главы Пентагона Селест Уолландер прямым текстом сформулировала ту же позицию: Вашингтон не возражает против ударов Киева по Крыму. Так, по её словам, "у Украины есть право защищать каждый дюйм своей территории". Условием к такому шагу представитель военного ведомства сочла оперативную ценность в нанесении ударов по российским силам на украинской территории.

Это совпало с заявлением Зеленского, который в ходе своего европейского турне требовал у Европы дальнобойных снарядов и истребителей, чтобы атаковать российские тылы. В британском правительстве обсуждают, сколько снарядов поставить. Тогда The Times анонсировала готовность Киева бить по Крыму.

— Пентагон будет давать целеуказания и на Крым — как делает и сейчас практически во всех случаях применения ВСУ высокоточного оружия, — отмечает директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена Панина. — Кроме того, американцы поставят Киеву необходимое вооружение для таких ударов.

Эксперт полагает, что речь идёт о ракетах GLSDB производства Boeing — сочетании бомбы малого диаметра GBU-39 с ракетным двигателем M26, имеющих дальность полёта до 150 км.

Игры с огнём

Российские дипломаты, военные и президент не раз комментировали, что может произойти, если будет совершена атака на Крым. Очевидно, Вашингтон не готов это делать прямо сейчас, и эскалация конфликта откладывается на некоторое время. Уже к концу американских суток, замерив реакцию Москвы, Белый дом поспешил нивелировать слова госсекретаря Блинкена заявлением, что США не побуждают Украину наносить удары вглубь территории РФ, пояснив, что администрация Байдена донесла это публично и в частных контактах.

Российские сутки начались со сбитых БПЛА ночью над Севастополем. По словам главы Севастополя Михаила Разважаева, еще несколько беспилотников сбиты в акватории, в зоне Республики Крым.

Известно также, какие задачи выполняют БПЛА RQ-4B Global Hawk ВВС США, вылетая с итальянского аэродрома и заходя в Чёрное море из воздушного пространства Болгарии, — ведение разведки зоны СВО и территории полуострова Крым. При этом ещё один самолёт РЭР EP-3E ARIES II ВМА США в воздушном пространстве Румынии занимается патрулированием той же зоны.

А в России тем временем начинается проектирование новой трассы из Крыма в Херсонскую область, о чём сообщает губернатор нового российского региона Владимир Сальдо. Так и живём.

Вашингтон не один мечтает закидать бомбами Крым. С аналогичной периодичностью это напоминает и британская пресса. Вспомним, с какими заголовками выходят такие нишевые издания, как жёлтый таблоид The Sun: "Устроим им ад", призывая ударить ракетами по российскому полуострову.

Делать это британцы предлагают ракетами Storm Shadow, что переводится как "Тень бури". Их радиус действия составляет около 500 километров. По разным источникам, в распоряжении британской армии находится от 700 до 1000 таких ракет.

Это оружие Владимир Зеленский требовал у Лондона немедленно. Глава МО Британии Бен Уоллес на днях не исключил поставок Киеву крылатых ракет.

— Я не собираюсь заниматься предположениями... Россия хотела бы знать, какие виды оружия мы можем передать Украине, чтобы поддержать её. Мы будем обсуждать это с украинцами на основе их нужд и технических возможностей, — заметил министр, беседуя с Times Radio.

Сейчас по сети гуляет ещё одно свежее пророчество ушедшего Владимира Жириновского, политик даже с того света напоминает об актуальных вехах истории, когда вспоминает Крымскую войну 1854 года и слова британца лорда Палмерстона.

— "Украинцы — это дрова, которые мы бросим в печку антирусского бунта", — говорил Палмерстон. Вот что сейчас и происходит. Они всё делают правильно, украинцы! Если бы они не делали того, что делают, мы бы никогда Крым не вернули, Донбасс бы не вернули. Мы всё вернём. Чем больше нацистов в Киеве, чем больше ошибок киевского руководства, тем быстрее им конец. И вся Украина вернётся. Вся Украина вернётся в Россию! — предвосхищал события Жириновский.

Если вспомнить историю, в декабре 2022 года Зеленский заявлял даже о невоенном возвращении Крыма. Но Западу не нужно завершение конфликта и потеря нереальной прибыли американского ВПК. И пока есть человеческий ресурс, руководство Незалежной будет выдвигать невыполнимые для России требования.

Сегодня опять Зеленский заявил, что увеличивает украинскую армию до миллиона человек, а затем атакует Крым. К этому его подталкивают и ультиматумы Запада с требованиями военных побед. Военные эксперты считают, что заявления Зеленского — это последняя надежда, и он действительно накачивает ВСУ мобилизованными и наёмниками со всего европейского и американского континентов для наступления. По его словам, оно будет выглядеть как татаро-монгольское нашествие. И в этом трагедия украинского народа — идти на убой ради американского ВПК.

Авторы Елена Стафеева