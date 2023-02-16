Утренник русофобов: Как США собираются расчленить Россию на несколько стран Что обсуждают американские thik tank во время заседаний и почему до сих пор собираются системно расчленять Россию на государства-призраки. 15 февраля, 23:40 Обложка © Shutterstock

Панельную дискуссию о том, как Западу подготовиться к неминуемому и скорому распаду России, 14 февраля провёл один из ключевых "мозговых центров" Вашингтона — Хадсоновский институт. Примечателен состав участников мероприятия. Помимо штатных сотрудников самого института, известного своими русофобскими идеями и различными планами уничтожения России, в заседании поучаствовали сотрудники Джеймстаунского фонда, признанного Генпрокуратурой РФ нежелательной в России организацией из-за "разжигания этносепаратизма в национальных республиках России и пропаганды отделения некоторых территорий нашей страны".

А также неизвестно с какой стати оказавшиеся "экспертами по России" депутат украинской Рады Алексей Гончаренко, ратующий за включение в состав Незалежной Краснодарского края и Ростовской области РФ, сбежавшая в США глава фонда "Свободная Россия" русофобка Наталья Арно, никому не известный некий "министр иностранных дел Чеченской Республики Ичкерия" Инал Шерип и экс-посол Грузии в США Темури Якобашвили. Эта немногочисленная компания политических паяцев и устроила клоунаду под названием "Подготовка к распаду Российской Федерации".

Камлание прищепок

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Похоже, у англосаксов становится популярным новый вид спорта — делёж шкуры неубитого медведя. Именно этому увлекательному занятию и предались участники мероприятия в Хадсоновском институте. Так, штатный русофоб института Люк Коффи заявил, что неминуемое поражение России в конфликте с Украиной "будет означать конец РФ в том виде, в котором она сегодня существует".

Люк Коффи. Фото © Getty Images / Yasin Ozturk / Anadolu Agency

— Из-за решения Кремля напасть на Украину некогда обширное влияние Москвы в Евразии сократилось, война разрушила экономическую, военную и социальную стабильность России, — заявил он. Правда, при этом никто не удосужился уточнить, на чём основано это умозаключение. Он призвал Соединённые Штаты быть готовыми к новой политической реальности, которая наступит после предсказанного им развала России.

О том, что именно следует делать США, сказано в докладе, опубликованном институтом за месяц до этого мероприятия. В частности, Штатам предлагается рассчитывать на то, что часть субъектов РФ провозгласит свою независимость, и "совместно с партнёрами скоординировать ответ на эти призывы к самоопределению в интересах Америки". Кроме того, нужно способствовать ускоренному принятию Украины и Грузии в НАТО, возвращению Крыма и Донбасса в состав Украины, Абхазии и Южной Осетии — в состав Грузии, Приднестровья — в состав Молдавии, Карелии — в состав Финляндии.

Алексей Гончаренко заявил, что после неминуемой победы над Россией Украина станет одним из лидеров "нового мира", и призвал к "денуклеаризации и деимпериализации" России, имея в виду раздел её территории.

Остальные выступления были примерно в том же ключе, их вряд ли можно назвать оригинальными, поскольку планы раздела России оглашались на Западе неоднократно — и не только в последнее время, а в течение уже нескольких столетий.

Так, совсем недавно — 23 июня прошлого года — на брифинге Комиссии правительства США по безопасности и сотрудничеству в Европе была представлена карта раздела России на 17 независимых государств: Российскую, Уральскую, Коми, Сибирскую, Якутскую, Восточную, Бурятскую, Алтайскую, Тувинскую, Северо-Кавказскую, Монгольскую, Чувашскую, Татарскую, Башкирскую, Марий Эл, Калмыкскую и Удмуртскую республики. Однако это вряд ли кого-то шокировало или даже хотя бы удивило в США.

Идея раздела Россия была высказана там ещё век назад советником президента Вудро Вильсона полковником Хаузом. Он предлагал расчленить Россию по итогам Первой мировой войны. Правда, не на 17, как сейчас, а на четыре части.

— Она (Россия. — Прим. ред.) слишком велика и слишком гомогенна для нашей безопасности. Я бы хотел видеть Сибирь как отдельное государство, а Европейскую Россию — расчленённой на три части… Остальной мир будет жить спокойнее, если вместо огромной России в мире будет четыре России. Одна — Сибирь, а остальные — поделённая европейская часть страны", — говорил он.

Но и Хауз был далеко не оригинален, поскольку планы разделения и порабощения России на Западе начали строить намного раньше — ещё с XVI века. Так, "План обращения Московии в императорскую провинцию" был передан королю Германии Рудольфу II беглым опричником русского царя Генрихом Штаденом ещё в 1578 году.

Народная мудрость

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Судя по тому, что планы по разделению и порабощению России строятся уже не одно столетие, но так до сих пор и не воплощены в жизнь, та же участь ждёт и новомодные прожекты, обсуждаемые ныне в Хадсоновском институте.

— Разговоры о распаде России представляются чистой, ничем не замутнённой пропагандой. Институциональное устройство современной России исключает подобную политическую динамику. Все разговоры о распаде обречены оставаться пропагандистскими колебаниями воздуха, — считает политолог Григорий Голосов.

А о том, чем заканчиваются попытки перейти от построения подобных планов к их реализации, наглядно свидетельствуют четыре советских танка в Берлине, стоящие там на постаментах с мая 1945-го как напоминание, к чему привели замыслы очередного западного покорителя и разделителя России — Адольфа Гитлера.

У англосаксов есть прекрасная пословица: "Не будите спящую собаку". Занимаясь столь увлекательным делом, как построение планов по разделу России, наверное, стоит не забывать об этой народной мудрости. И не только не будить спящую собаку, но и не дразнить русского медведя.

Авторы Владимир Дюжий