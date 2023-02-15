Пушечное мясо: Как США поставили Киеву ультиматум — победа или смерть Какой срок перед Киевом ставят вашингтонские элиты и почему их надежды на победу обречены провалами ВСУ. 15 февраля, 07:54 5360 5360 Фото © Getty Images / Drew Angerer

Час икс для Зеленского наступил

Если Киев не продемонстрирует успехов, то его дни сочтены, практически открыто пишет The Washington Post. Как известно, площадкой этого СМИ пользуются американские элиты. Похоже, Владимиру Зеленскому отправляют недвусмысленный сигнал, что времени больше нет.

Статья с громким заголовком "США предупредили Украину, что её ждёт решающий момент в войне" настаивает на последнем броске Киева.

— Чиновники Байдена считают, что критический момент наступит этой весной, когда ожидается, что Россия начнёт наступление, а Украина — контрнаступление, пытаясь вернуть утраченные территории, — цитирует WP анонимное высказывание высокопоставленного сотрудника из Белого дома, который объясняет, что с приходом республиканцев в Конгресс американское финансирование Украины будет сокращаться.

При этом очередные обещанные 10 млрд долларов для прямой бюджетной помощи Киеву и крупный пакет военных поставок не спасут ситуацию. По мере приближения первой годовщины Белый дом опасается, что поток оружия для Украины в странах НАТО начнёт иссякать.

Договорённость восьми стран о поставках немецких танков Leopard сегодня подаётся как победа. Однако работа Вашингтона с Киевом осложняется проблемами на линии соприкосновения с Армией России и последними поражениями ВСУ.

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В течение нескольких месяцев Украина расходовала значительные ресурсы и войска для защиты (Артёмовска) Бахмута на востоке Донбасса. Американские военные аналитики и планировщики утверждают, что нереально одновременно защищать этот город и начинать весеннее контрнаступление, чтобы отбить территорию, которую Соединённые Штаты считают более важной.

Ещё некоторые тезисы статьи похожи на последнее предупреждение команде Зеленского. Усиление давления на Киев со стороны американских чиновников для достижения больших успехов на поле боя становится единственным верным шагом, по мнению собеседников издания. Так как наилучшим сценарием администрация Джо Байдена называет захват Киевом больше территорий накануне переговоров с Россией. Также признаются проблемы в связи с организацией наступления на Крым.

При этом не исключено, что заметка используется как диверсионная закладка. Сейчас у берегов Крыма и зоны проведения СВО наблюдаются целые рои самолётов-разведчиков, бортов боевого управления и дронов США и НАТО.

Военные эксперты отмечают, что вылет таких машин, как RQ-4, происходит для выполнения задач по патрулированию и ведению разведки объектов в зоне СВО, территории полуострова Крым и акватории Чёрного моря. "Вероятно, командование НАТО готовит очередную каверзу, ибо обычно патрулирование производит один беспилотник".

Заместитель советника по национальной безопасности Джон Файнер, заместитель госсекретаря Венди Шерман и заместитель министра обороны Колин Каль, которые посетили Украину в прошлом месяце, доложили о критической ситуации президенту США. При этом на переговорном треке с союзниками по НАТО ведётся напряжённый диалог по выделению Украине систем ПВО, ракетных систем, снарядов к ним и истребителей. В то же время военные США понимают, что долго такая ситуация длиться не сможет.

Окно возможностей закрывается

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Аналогичной тональностью пропитана статья в The National Interest. Профессор Института стратегических исследований Военного колледжа армии США и сотрудник Атлантического совета Энтони Пфафф требует на площадке консервативного издания от Украины быстрой победы.

— Похоже, время в конфликте на Украине — на стороне русских, — пишет профессор Энтони Пфафф, объясняя растущей усталостью Запада от военного конфликта. — Повреждения украинской инфраструктуры накапливаются, на пороге — конфликт с Китаем, а проецировать силу одновременно на Украину и Тайвань гегемону уже не по силам.

Но сейчас военный аналитик требует предоставить Киеву максимальную военную поддержку. Далее следуют пассажи про переход к "дипломатии", — например, при угрозе нового расширения НАТО и продолжения санкций до тех пор, пока Москва не отдаст Киеву Крым, Донбасс, Причерноморье и деньги. Тренд на переговоры после решающей битвы — вероятно, единственное, к чему пришла западная аналитика.

Поставки оружия Украине

Последнее заявление главы Минобороны США Ллойда Остина на заседании глав оборонных ведомств НАТО в Брюсселе о том, что Вашингтон поможет Украине перейти в контрнаступление весной, доказывает озвученный в СМИ подход. Восемь стран Европы — Германия, Польша, Канада, Португалия, Испания, Норвегия, Дания, Нидерланды — будут поставлять на Украину танки Leopard, другие — боеприпасы, готовятся поставки системы ПВО Patriot и SAMP/T.

Мы поможем Украине перейти в контрнаступление весной. — Шеф Пентагона Остин. Видео © t.me / srochnow

The American Thinker разбирает американскую стратегию на Украине, оставившую без запасов вооружения собственную страну: "Может потребоваться семь лет, чтобы восстановить запасы стандартных 155-мм боеприпасов в стране, исходя из последних уровней производства, и от четырёх до пяти лет, исходя из резких темпов увеличения производства".

— Кто в здравом уме предпочёл бы Украину Тайваню, Израилю или Республике Южная Корея? — спрашивает автор AT, сравнивая её экономику со "странами первого мира и истинными демократиями".

Авторы Андрей Лапенков