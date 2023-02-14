Токийское харакири: Чем грозит России размещение в Японии "Томагавков" США Чем ответит Россия на размещение американских ракет на территории Японии. 14 февраля, 17:58 14370 14370 Крылатая ракета "Томагавк" во время запуска с американского военного корабля USS Cape St. George. Фото © Flickr / Photograph Curator / U.S. Navy photo by Intelligence Specialist 1st Class Kenneth Moll

Ответ России на размещение американских ракет на японской территории последует незамедлительно, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. По его словам, Москва внимательно следит за "опасной деятельностью" Токио вблизи российских границ. В частности, Япония активно проводит совместные военные учения с США, модернизацию и наращивание своего военного потенциала, испытания новых ракет и другого оружия. Анонсированы планы по размещению на островах Кюсю и Хоккайдо американских гиперзвуковых ракет LRHW и крылатых ракет Tomahawk.

Американская гиперзвуковая ракета LRHW. Фото © General Atomics

— Будем продолжать пристально следить за развитием японского военного строительства и в случае появления любых потенциальных угроз безопасности нашим дальневосточным регионам незамедлительно принимать ответные меры в соответствии с оборонной доктриной России, — заявил дипломат.

Зачем Япония направляет на Россию "Томагавки"

Судя по политике Токио, властям Страны восходящего солнца очень не нравится статья 9 их собственной конституции, предусматривающая отказ от создания армии и использования военной силы в разрешении международных споров. Созданные вопреки основному закону страны Силы самообороны Японии давно уже превратились в пятые по мощи вооружённые силы в мире, которые опять же не только не ограничиваются защитой страны на собственной территории, но и принимают активное участие в военных операциях далеко за её пределами. Как это было в Ираке, куда Япония направила свои войска для поддержки Армии США, атаковавшей эту страну.

Сейчас в Японии всё активнее звучат призывы и вовсе отказаться от пацифистской статьи своей конституции. И нынешний премьер Фумио Кисида явно является сторонником этой идеи, активно проводя политику по дальнейшей милитаризации страны. В прошлом году была принята новая Стратегия национальной безопасности страны, предусматривающая возможность нанесения превентивных ударов по объектам на территории вероятного противника. Для этого решено закупить американские ракеты Tomahawk и увеличить дальность собственных ракет до 3000 километров. Кроме того, обсуждаются планы о закупке разрабатываемых в США гиперзвуковых ракет LRHW. К размещению новых ракет планируют приступить уже в 2026 году.

Крылатая ракета Tomahawk. Фото © Wikipedia / U.S. Navy

Япония резко активизировала военное сотрудничество с США и их союзниками. Подписано соглашение о размещении войск на территории друг друга с Великобританией и Австралией. Расширен договор о совместных действиях с США при атаках на суше, в море, воздухе и киберпространстве. Теперь к ним добавились атаки из космоса. В конце января с двухдневным визитом в Токио побывал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Достигнута договорённость об открытии представительства Японии при штаб-квартире альянса в Брюсселе.

По оценкам экспертов, Япония в данном случае идёт в фарватере политики США, укрепляющих свой военный блок и провоцирующих вооружённый конфликт в Восточно-Азиатском регионе. Штаты даже не скрывают своих военных приготовлений в этом районе.

— Мы готовим театр военных действий в Японии, на Филиппинах, в других местах, — заявил командующий 3-м экспедиционным корпусом морской пехоты США Джеймс Бирман.

Ответные меры

Между тем курс на милитаризацию страны чреват серьёзными последствиями для самой Японии. Одно из них уже наступило: Россия отказалась от обсуждения очень болезненного для Токио вопроса о так называемых северных территориях и заключении мирного договора.

— Что касается темы мирного договора, она остаётся для нас закрытой. Напомню, что, согласно заявлению МИД России от 21 марта 2022 года, чётко было сказано, что мы не намерены продолжать переговоры с Японией по мирному договору ввиду невозможности обсуждать подписание основополагающего документа о двусторонних отношениях с государством, занимающим откровенно недружественные позиции и стремящимся нанести ущерб интересам нашей страны, — заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Кроме того, японцы лишились права безвизовых поездок на Курилы, а Россия вышла из диалога об организации совместной хозяйственной деятельности на островах.

Колонна оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М". Фото © ТАСС / Юрий Смитюк

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко уже заявлял об ответных мерах в случае подобных действий. По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, Россия располагает достаточным арсеналом средств для обеспечения своей безопасности. — Наша страна заблаговременно занялась укреплением своего восточного фланга, усилив Восточный военный округ. В частности, на тех же Курилах уже размещены ракетные комплексы "Искандер".

— Речь идёт о комплексах С-400, С-500. Всё, что полетит от Японии, мы будем сбивать. Они обсуждают размещение у себя в перспективе гиперзвуковых ракет, летящих со скоростью до 6 Махов. Но наши комплексы уже сейчас способны поражать цели, движущиеся со скоростью до 12 Махов. Так что у них просто нет шансов, — пояснил он.

Проводится модернизация флота: на корабли устанавливаются универсальные пусковые установки, из которых можно запускать не только ракеты "Калибр" или "Оникс", но и "Циркон", отмечает эксперт. На размещение в Японии американских ракет средней дальности, по его мнению, Россия будет отвечать усилением ПВО в регионе.

По мнению эксперта, премьер Японии Фумио Кисида, проводя проамериканскую политику, не только похоронил все достижения своего предшественника Синдзо Абэ по нормализации отношений с Россией, но и ведёт свою страну к катастрофе.

— Кисида проводит проамериканскую политику. А по замыслу США, их союзники в регионе — Япония, Южная Корея и Тайвань — должны умереть за американские интересы в этом районе. Накачка Японии вооружениями и развязывание конфликта — это харакири для Японии. Ведь в случае вооружённого столкновения японцам прилетит не только из России, но и из Китая, и из КНДР, у которых давно уже чешутся руки поквитаться за злодеяния японцев во время Второй мировой. Японцы в то время немало китайской и корейской крови пролили, — пояснил он.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент США Джо Байден (слева направо) во время встречи в Вашингтоне, 13 января 2023 года. Фото © Getty Images / Kevin Dietsch/

По его словам, предупреждения об опасности милитаризации Японии со стороны России, Китая и КНДР адресованы не столько японскому руководству, сколько непосредственно японскому народу, чтобы он осознал нависшую над ним угрозу.

— К японскому руководству обращаться бессмысленно, оно понимает, что делает, и осознаёт, чем это грозит. Эти предупреждения обращены к японскому народу, чтобы он задумался, хочет ли он, чтобы усилиями его правителей вся территория Японии была превращена в сплошные Хиросиму и Нагасаки, — заключил он.

Авторы Владимир Дюжий