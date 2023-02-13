Почему Британия целится в граничащие с Донбассом российские города Политолог Дмитрий Родионов — о том, как Севастополь, Симферополь, Ростов, Белгород, Воронеж, Курск и Брянск могут оказаться под прицелом переданных Лондоном Украине ракет. 13 февраля, 09:09 4640 4640 Обложка © Shutterstock / Sandor Szmutko

Президенту Украины Владимиру Зеленскому так и не удалось "выбить" у Лондона истребители. Зато, как сообщает The Times, в правительстве сейчас обсуждается вопрос о том, какие ракеты и в каком количестве Великобритания сможет передать Киеву.

Напомню, в ходе визита Зеленского в Лондон британский премьер-министр Риши Сунак подтвердил, что Великобритания готовится передать Украине "более дальнобойное вооружение". При этом он не уточнил, о чём именно разговор, но большинство экспертов соглашаются, что речь может идти о ракетах с дальностью стрельбы значительно выше, чем у всего, что у Киева есть в настоящий момент. Это подтверждают и источники The Times в британском правительстве.

По мнению британских военных экспертов, это могут быть противокорабельные ракеты Harpoon с дальностью поражения до 240 километров, которые можно модифицировать для нанесения ударов по наземным целям. Кроме того, речь может идти об авиационных ракетах Storm Shadow, дальность поражения которых достигает 560 километров (в экспортном варианте, правда, "всего" около 250).

Источники газеты утверждают, что, судя по всему, существовавшие ранее опасения Лондона по поводу возможности эскалации конфликта из-за поставок дальнобойного вооружения преодолены и в правительстве вопрос поставок ракет обсуждается уже сегодня, идут дискуссии о том, сколько именно их может быть отправлено Киеву.

Что за ракеты Лондон может поставить Киеву

Storm Shadow в Музее Королевских ВВС в Лондоне. Фото © Wikipedia

Что касается Harpoon, то речь о возможной поставке этих ракет идёт давно, но всё пока ограничивалось обсуждениями. Не факт, что не ограничится и в этот раз. К тому же это всё же противокорабельные ракеты, запускаемые с кораблей и подводных лодок, с которыми у Киева, как известно, не густо. Их можно переделать в ракеты класса "земля – земля" под наземные пусковые установки, хотя на это потребуется некоторое время и деньги.

Гораздо интереснее ситуация обстоит с системами Storm Shadow. Эта франко-британская тактическая авиационная ракета создана для поражения командных пунктов, пунктов управления и связи, аэродромов, портов, электростанций, складов боеприпасов, мостов и других объектов критической инфраструктуры. Западные эксперты называют их главным достоинством низкую заметность для средств ПВО противника.

Применялись НАТО в Ираке в 2003-м, в Ливии в 2011-м, в 2018-м были применены в Сирии. По заявлению представителей НАТО, ни одна из них не была поражена сирийскими зенитчиками (на вооружении которых, к слову, стоит российская техника), налёты были "точными и ошеломляющими". Однако Министерство обороны России в ответ продемонстрировало части сбитой Storm Shadow.

Как бы то ни было, речь идёт о принципиально новом классе оружия, до этого самое дальнобойное, что было у Киева, — обычные снаряды для HIMARS дальностью около 70 километров. Разговоры также велись о поставках ATACMS дальностью свыше 300 километров, но эти разговоры ведутся уже год, Вашингтон пока не демонстрирует готовности поставлять Киеву такое оружие. Максимум, чего удалось добиться Зеленскому, — включение в следующий пакет американской помощи высокоточных снарядов GLSDB с дальностью 150 километров.

Судя по всему, британцы тут решили обойти старшего брата. Возможность поставок Storm Shadow подтвердил ещё в середине декабря глава британского Минобороны Бен Уоллес, который заявил журналистам, что Лондон готов предоставить Украине оружие большой дальности, если Россия продолжит наносить удары по инфраструктуре. "Ракеты Storm Shadow, если их предложат Украине, значительно повысят её возможности. Мы не пытаемся атаковать Россию. Наша работа — помочь Украине защитить себя", — сказал он тогда.

Главный вопрос к этим ракетам — а как их запускать? Ведь это авиационная ракета, предназначенная для запуска с натовских самолётов "Торнадо", "Тайфун", "Мираж", "Рафаль". Впрочем, проблема решаема. Ещё в октябре украинские СМИ сообщали о том, что Варшава модернизирует украинские фронтовые бомбардировщики Су-24 для применения Storm Shadow (что, кстати, говорит о том, что Британия уже тогда была готова передать ракеты для нужд ВСУ). Впоследствии Military Monitoring сообщал, что один украинский Су-24 пересёк польскую границу в направлении авиационного завода PZL в Мелеце, рядом с аэродромом Жешув, превращённым НАТО в транспортный хаб для снабжения Украины.

В комплект к ракетам — самолёты

Су-25K 253. Фото © Getty Images / Hristo Rusev

И тут вопрос даже не в том, сколько ракет готов передать Лондон, а сколько самолётов для создания точки подвески для них может найти Киев, учитывая, что за год СВО уничтожено около четырёх десятков боевых единиц ВВС Украины. Поскольку речь о предоставлении Украине самолётов НАТО (пока, во всяком случае) не идёт, Киеву придётся собирать у бывших стран Варшавского договора — у кого что завалялось. Возможно, даже десятилетиями простояв в ангарах и в разобранном виде. Такие машины есть в странах Восточной Европы, среди них точно имеются МиГ-29, Су-25, те же Су-24. Но в любом случае речь идёт о десятках — двух-трёх максимум.

Толку от этого будет немного. ВС России смогли создать по всей линии фронта очень хорошую систему ПВО — по этой причине, кстати, натовцы не спешат поставлять Украине свои самолёты, заставляя страны Восточной Европы вновь и вновь перетряхивать свои запасы старой техники. Для "ошеломляющего" удара нужно собрать серьёзное соединение — не менее дивизии. Если ВСУ попытаются использовать эскадрилью — она будет уничтожена, кто в этом сомневается — достаточно посмотреть на количество сбитой украинской техники.

В ещё большей степени это относится к Крыму, якобы для "деоккупации" которого Зеленский и клянчит ракеты. Крым, как принято говорить, "непотопляемый авианосец", защищённый в плане ПВО и ПРО едва ли не лучше столицы. Очень сомнительно, что Киев сможет даже двумя-тремя десятками ракет осуществить "деоккупацию".

Конечно, они могут создать определённые неприятности — для этого, как показывает практика, не нужны дальнобойные ракеты, достаточно советских разведывательных беспилотников, переделанных под дроны-камикадзе. Ракеты, конечно, нанесут более серьёзные повреждения. Но это будет в большей степени пиар-акция, и использовать они их будут, скорее всего, против Крымского моста или базы Черноморского флота в Севастополе — как наиболее символических объектов.

Лондон рискует сознательно

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Поставки британских ракет — это вопрос, который всё ещё находится в стадии обсуждения. При этом, как пишет The Times, передача Киеву Storm Shadow является маловероятным вариантом, поскольку это будет означать, что Великобритания передаёт Украине вооружение большей дальности, чем США, что ставит Вашингтон в неудобное положение.

Однако для американцев такой расклад может оказаться даже выгоднее — они смогут ещё дольше оттягивать тот момент, когда придётся дать Украине свои дальнобойные ракеты, ссылаясь на то, что пока Киев может довольствоваться британскими. К тому же, как я писал выше, вопросы поставок Storm Shadow и переоборудования под них украинских самолётов уже проработаны до мелочей. Осталось принять политическое решение и объявить об этом официально.

Самое неприятное во всём этом — даже не сам факт поставки ракет, а то, что Лондон прекрасно отдаёт себе отчёт в том, что они будут применяться в том числе по российской территории, хотя британцы её таковой и не признают. Источник The Times в британском правительстве подтвердил, что слова президента Владимира Зеленского об уничтожении российских военных объектов "в глубине оккупированных территорий" с помощью ракет большой дальности подразумевают возможность ударов по Крыму и они осознают, что Киев готов к подобным действиям.

Не стоит забывать, что именно американцы обязали Украину не применять своё оружие против признаваемых ими российских территорий. А вот британцы — нет. Так что если ВСУ используют их ракеты против Ростова, Брянска, Курска, Воронежа (все эти города попадают в радиус досягаемости) — британские чиновники не против. Они не раз подчёркивали, что Киев может применять поставляемое ему оружие так, как он считает нужным, и что Лондон не отвергает никакой из вариантов поддержки Украины.

Иными словами, Британия прекрасно осознаёт риск эскалации, но игнорирует его. Повторю, я не сомневаюсь в нашей ПВО, но надо понимать, что, если даже одна такая ракета упадёт на город-миллионник в России, это будет означать переход конфликта в принципиально иное качество. Со всеми вытекающими, в том числе для Британии и всех тех, кто решится де-факто вступить в войну с Россией.

Авторы Дмитрий Родионов