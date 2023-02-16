Расследование о подрыве США СП-2 может повлиять на судьбу Зеленского Эксперты рассказали Лайфу, сколько ещё тузов из рукава может достать американский журналист Сеймур Херш и что последует за его расследованиями. 15 февраля, 23:45 3660 3660 Обложка © Getty Images / Danish Defence / Anadolu Agency

Шары-шпионы отвлекали от расследования

Сенсационная статья "Как Америка уничтожила газопровод "Северный поток" лауреата Пулитцеровской премии журналиста Сеймура Херша стала детонатором в расследовании подрыва российско-немецкого газопровода. После первой публикации практически каждый день появляются новые подробности. В интервью европейским СМИ репортёр рассказал о причастности канцлера ФРГ Олафа Шольца к ЧП, а затем заявил в интервью Berliner Zeitung, что лидер США из страха перенёс подрыв трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" с июня на сентябрь 2022 года.

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— "Северный поток – 2" приостановила сама Германия, а не международные рестрикции, и США опасались, что Германия отменит санкции из-за холодной зимы, — рассказывает Херш.

В Пентагоне и Германии опровергли причастность США к диверсии на газопроводах.

Эффект кругов на воде грозит потопить администрацию Байдена. Журналистское расследование создало для президента США патовую ситуацию, которую политтехнологи Вашингтона попытались прикрыть новостями о китайских шарах-шпионах, а затем и НЛО. И правда, американскому обывателю куда интереснее узнать, что аэростаты над континентом — след инопланетян, чем изучать подробности подрыва труб в Европе. Изучение китайских аэростатов длилось неделю, за это время даже утюги в Америке научились анализировать происхождение воздушных объектов.

Что известно о Сеймуре Херше

Сеймур Херш получил известность благодаря своим расследованиями о преступлениях американских военных во Вьетнаме, его статьи о секретных бомбардировках Камбоджи правительством США, программах слежки ЦРУ, пытках в иракской тюрьме Абу-Грейб позволяют ему не бояться преследований властей, за него говорит его громкое имя.

— В Сети уже начали припоминать журналисту, что благодаря "никсонгейту" Херш "помог" уйти со своего поста президенту США Ричарду Никсону, которого и без того преследовали скандалы, — напоминает политолог Алексей Мартынов. — Однако это ничего не меняет, Херш потому и прославился, что умел грамотно работать с информацией, это один из вымирающих птеродактилей в мировой журналистике.

Сейчас американские и британские СМИ не очень заняты этим расследованием, новости о подрыве "Северных потоков" волнуют больше инфопространство России и Германии, в Америке им не уделяется должного внимания. Это говорит о том, что Белый дом изо всех сил пытается отвлечь от расследования Херша.

Бенефициары расследования

— Установлены виновные. В какой-то момент они могут даже попытаться свалить вину на "русский след". Но это не отменит нарушения американского законодательства. Ужас для команды Байдена в том, что неважно, кто вскрыл и сообщил о подрыве. Важно, что эту историю можно расследовать с точки зрения нарушения американского законодательства. Неуважение Конгресса, его обман считаются в США очень тяжкими преступлениями. А согласно американским законам, об операции подрыва газопровода за границей ЦРУ либо военные были обязаны доложить конгрессменам на закрытых слушаниях, и, чтобы этого не делать, теракт был выполнен руками военных, а это уклонение от закона, — говорит политолог Марат Баширов.

Интервью Berliner Zeitung

Из текста статьи следует, что планирование теракта проходило в строжайшей секретности, на этом настояло ЦРУ. В начале февраля 2022 года президент США пригрозил России уничтожением СП-2. "Если Россия вторгнется на Украину <...> "Северного потока – 2" больше не будет. Мы покончим с ним", — заявил тогда американский лидер. После этого одобрение Конгресса решили обойти и подключили к операции Норвегию, используя как прикрытие для установки мин учения НАТО BALTOPS 22. На трубопроводы была установлена взрывчатка С4. Сам подрыв произвели норвежские военные, сбросив 26 сентября гидроакустический буй, который вызвал детонацию.

Фото © ТАСС / ZUMA / Petty Officer 3rd Class Taylor P

Эксперт отмечает, что, обвиняя Шольца в том, что он знал о подготовке подрыва, журналист фактически выбивает кресло из-под ног канцлера, готовившего ущерб экономическим субъектам. Это очень серьёзное обвинение: уровень площадки Berliner Zeitung свидетельствует, что Херш не один, за ним есть определённые силы.

В подробностях нового интервью Сеймур Херш практически приоткрывает прямых интересантов. "Вскоре после теракта, после того как они выполнили то, что им было приказано, участники операции испытали сильный гнев и неприятие. Это одна из причин, по которой я так много узнал".

— Учитывая, что Сеймур Херш раскопал много подробностей, включая сценарий подрыва СП-2, можно предположить, что некоторая часть американского разведсообщества, которая недовольна политикой Байдена и не готова к доведению ситуации до мировой войны, пытается ослабить позиции главы Белого дома, опубликовав факты, которые, вероятно, у них есть, — комментирует политолог-американист Малек Дудаков. Также эксперт отметил, что интересы и цели силовиков мы, возможно, узнаем в будущем.

— Список может быть длинным, но в первую очередь в этом заинтересованы сейчас республиканцы, которые готовятся к выборам президента США в 2024 году. Теперь у них есть, несмотря на противодействие демократов, возможность организовывать слушания в нижней палате парламента, и сейчас, на языке политтехнологов, идёт подготовка к этим слушаниям. Херш не просто так раскачивает ситуацию, — говорит Баширов.

В конечном итоге эти события могут стать одной из причин, почему американцы просто-напросто бросят киевский режим и перестанут финансировать Украину. "И не факт, что Зеленского вывезут из страны, а не отдадут его на растерзание ЧВК "Вагнер", — уверен Баширов.

Авторы Елена Стафеева