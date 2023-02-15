В Совфеде выступили за независимое международное расследование подрыва "Северных потоков"

Россия должна инициировать независимое международное расследование по делу о взрывах на газопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2". С таким предложением выступил глава Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, передаёт ТАСС.

"Предлагаю обратиться в МИД России и инициировать независимое международное расследование данного происшествия с использованием доказательств, приведённых американским журналистом [Сеймуром Хершем]", — предложил он в ходе выступления на пленарном заседании в среду.