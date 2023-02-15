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15 февраля, 07:59

В Совфеде выступили за независимое международное расследование подрыва "Северных потоков"

Россия должна инициировать независимое международное расследование по делу о взрывах на газопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2". С таким предложением выступил глава Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, передаёт ТАСС.

"Предлагаю обратиться в МИД России и инициировать независимое международное расследование данного происшествия с использованием доказательств, приведённых американским журналистом [Сеймуром Хершем]", — предложил он в ходе выступления на пленарном заседании в среду.

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко уже поддержала это предложение. Она назвала подрыв газопроводов "неприкрытым актом государственного терроризма", который без внимания оставлять нельзя.

Журналист Херш заявил о заинтересованности Норвегии во взрывах на "Северных потоках"

Журналист Херш заявил о заинтересованности Норвегии во взрывах на "Северных потоках"

Напомним, ранее журналист-расследователь, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш рассказал, что именно американские водолазы заложили взрывчатку под "Северные потоки", а в действие её привели норвежцы в конце сентября 2022 года. Операция тайно готовилась в США в течение девяти месяцев. В Пентагоне и Белом доме эту информацию всячески опровергали.

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ТАСС/ZUMA

Оксана Попова
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