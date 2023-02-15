Журналист Херш заявил о заинтересованности Норвегии во взрывах на "Северных потоках"

В интервью газете Berliner Zeitung он напомнил, что Норвегия имеет глубокие источники энергии. По его словам, эта страна также очень заинтересована в увеличении поставок природного газа в Западную Европу и Германию. Кроме того, он добавил, что в этом государстве наблюдается заметная неприязнь к России.

"Мне сказали: они делали то, что делали, они знали что делали и понимали, что происходит, но, возможно, никто никогда не говорил "да". Я проделал большую работу по этой теме с людьми, с которыми общался. В любом случае, чтобы эта миссия состоялась, норвежцы должны были найти подходящее место", — сказал Херш, отвечая на вопрос об участии в подрыве газопроводов норвежских спецслужб.