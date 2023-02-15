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15 февраля, 03:08

Журналист Херш заявил о заинтересованности Норвегии во взрывах на "Северных потоках"

Норвегия была заинтересована в успешной диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2". Такое мнение высказал американский журналист Сеймур Херш.

В интервью газете Berliner Zeitung он напомнил, что Норвегия имеет глубокие источники энергии. По его словам, эта страна также очень заинтересована в увеличении поставок природного газа в Западную Европу и Германию. Кроме того, он добавил, что в этом государстве наблюдается заметная неприязнь к России.

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"Мне сказали: они делали то, что делали, они знали что делали и понимали, что происходит, но, возможно, никто никогда не говорил "да". Я проделал большую работу по этой теме с людьми, с которыми общался. В любом случае, чтобы эта миссия состоялась, норвежцы должны были найти подходящее место", — сказал Херш, отвечая на вопрос об участии в подрыве газопроводов норвежских спецслужб.

Ранее Херш рассказал, что американские водолазы заложили взрывчатку под "Северные потоки", а в действие её привели норвежцы в конце сентября 2022 года. Операция тайно готовилась в США в течение девяти месяцев. В Пентагоне и Белом доме эту информацию всячески опровергали.

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Обложка ©

ТАСС / Zuma

Иван Косицын
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