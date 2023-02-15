Стало известно о переносе Байденом подрыва "Северных потоков" из-за страха

"Да, они (американские водолазы-минёры. — Прим. Лайфа) сделали это ближе к концу учений... Но в последний момент Белый дом занервничал. Президент сказал, что боится это делать. Он передумал и издал новые приказы, дающие возможность дистанционно взорвать бомбы в любой момент", — сказал Херш в интервью изданию Berliner Zeitung.

По словам Херша, американский лидер "приказал сделать это в сентябре" и многие участники этой операции, которые занимали "высокие посты в спецслужбах", выступали против проекта, "считая его безумным". При этом, как указал журналист, из-за промедления сработали только шесть заложенных бомб из восьми. Он также добавил, что Байден боялся вероятного выхода Германии из санкций против РФ на фоне неудачного для Запада положения дел в конфликте на Украине и холодной зимы, поэтому и решил устроить диверсию на газопроводах.