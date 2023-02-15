Стало известно о переносе Байденом подрыва "Северных потоков" из-за страха
Журналист Херш: Байден из страха перенёс подрыв "Северных потоков" с июня на сентябрь
Президент США Джо Байден из страха перенёс подрыв газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" с июня на сентябрь прошлого года. При этом многие участники операции считали её безумной, рассказал американский журналист-расследователь Сеймур Херш.
"Да, они (американские водолазы-минёры. — Прим. Лайфа) сделали это ближе к концу учений... Но в последний момент Белый дом занервничал. Президент сказал, что боится это делать. Он передумал и издал новые приказы, дающие возможность дистанционно взорвать бомбы в любой момент", — сказал Херш в интервью изданию Berliner Zeitung.
По словам Херша, американский лидер "приказал сделать это в сентябре" и многие участники этой операции, которые занимали "высокие посты в спецслужбах", выступали против проекта, "считая его безумным". При этом, как указал журналист, из-за промедления сработали только шесть заложенных бомб из восьми. Он также добавил, что Байден боялся вероятного выхода Германии из санкций против РФ на фоне неудачного для Запада положения дел в конфликте на Украине и холодной зимы, поэтому и решил устроить диверсию на газопроводах.
"Северный поток – 2" приостановила сама Германия, а не международные рестрикции, и США опасались, что Германия отменит санкции из-за холодной зимы", — подчеркнул Херш.
Ранее Херш заявил, что американские водолазы заложили взрывчатку под "Северные потоки", а в действие её привели норвежцы в конце сентября 2022 года. Операция тайно готовилась в США в течение девяти месяцев. В Пентагоне и Белом доме опровергли эту информацию. В Китае, проанализировав материал Херша, пришли к выводу, что ему можно доверять.
Flickr / The White House