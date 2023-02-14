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13 февраля, 21:01

Американский журналист сравнил подрыв "Северных потоков" с выстрелом США себе в ногу

Журналист Херш заявил, что подрывом "Северного потока" Штаты выстрелили себе в ногу

Подрывом российской газотранспортной системы "Северный поток" США просто выстрелили себе в ногу, заявил американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. Некоторое время назад он обнародовал статью-расследование, обвинив власти Америки и Норвегии в том, что это именно они организовали диверсии на этих трубопроводах, прервав поставки российского газа в Германию и прочие европейские страны.

"Вы отстреливаете себе левую ногу без каких-либо причин. Да, это глупость за гранью разумного. Да, это преступно. Я думаю, что в Белом доме, несомненно, присутствует высокий градус глупости", — заявил Херш в эфире радиостанции Radio War Nerd.

По его словам, европейцам теперь приходится искать другие источники в виде возобновляемых источников энергии и в этой области делает большие успехи Китай. Во время часового интервью Херш также подчеркнул, что президент США Джо Байден заинтересован в украинском конфликте.

Журналист считает, что Байден заинтересован в конфликте на Украине. Херш отметил, что в Белом доме рассматривают в такой ситуации плюс для политических рейтингов.

В Германии не верят расследованию Херша о подрыве "Северных потоков"

В Германии не верят расследованию Херша о подрыве "Северных потоков"

Ранее журналист Сеймур Херш заявил, что американские водолазы заложили взрывчатку под "Северные потоки", а в действие её привели норвежцы в конце сентября 2022 года. Операция тайно готовилась в США в течение девяти месяцев. В Пентагоне и Белом доме опровергли информацию. В ФРГ же очень хотели обвинить Россию, но были вынуждены признать отсутствие улик.

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ТАСС / Stefan Sauer

Анатолий Симоненко
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