Подрывом российской газотранспортной системы "Северный поток" США просто выстрелили себе в ногу, заявил американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. Некоторое время назад он обнародовал статью-расследование, обвинив власти Америки и Норвегии в том, что это именно они организовали диверсии на этих трубопроводах, прервав поставки российского газа в Германию и прочие европейские страны.

"Вы отстреливаете себе левую ногу без каких-либо причин. Да, это глупость за гранью разумного. Да, это преступно. Я думаю, что в Белом доме, несомненно, присутствует высокий градус глупости", — заявил Херш в эфире радиостанции Radio War Nerd.

По его словам, европейцам теперь приходится искать другие источники в виде возобновляемых источников энергии и в этой области делает большие успехи Китай. Во время часового интервью Херш также подчеркнул, что президент США Джо Байден заинтересован в украинском конфликте.