В Германии не верят расследованию Херша о подрыве "Северных потоков"

Германия не может подтвердить выводов американского журналиста Сеймура Херша о подрыве газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2". Об этом на брифинге в Берлине заявила представитель кабинета министров ФРГ Кристиане Хофман.

"Я могу сказать, что вы, наверное, также видели, что США и другие чётко отвергли это сообщение, что мы, конечно, также приняли к сведению", — подчеркнула она.