Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
10 февраля, 11:52

В Германии не верят расследованию Херша о подрыве "Северных потоков"

В кабмине ФРГ заявили об отсутствии подтверждений выводов Херша по "Северным потокам"

Германия не может подтвердить выводов американского журналиста Сеймура Херша о подрыве газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2". Об этом на брифинге в Берлине заявила представитель кабинета министров ФРГ Кристиане Хофман.

"Я могу сказать, что вы, наверное, также видели, что США и другие чётко отвергли это сообщение, что мы, конечно, также приняли к сведению", подчеркнула она.

Хофман добавила, что "все ответственные органы очень тщательно расследуют этот инцидент с момента его возникновения, включая генерального прокурора ФРГ". По её словам, следствие началось практически сразу после ЧП, но никаких доказательств причастности США к диверсии, как заявляет в публикации Херш, найдено не было.

В Китае заявили, что громкому расследованию о подрыве "Северных потоков" можно верить

В Китае заявили, что громкому расследованию о подрыве "Северных потоков" можно верить

Ранее журналист Сеймур Херш заявил, что американские водолазы заложили взрывчатку под "Северные потоки", а в действие её привели норвежцы в конце сентября 2022 года. Операция тайно готовилась в США в течение девяти месяцев. В Пентагоне и Белом доме опровергли информацию. В ФРГ же очень хотели обвинить Россию, но были вынуждены признать отсутствие улик.

Обложка ©

Getty Images / Swedish Coast

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Германия
  • Мировая политика
  • Политика
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров