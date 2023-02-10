В Германии не верят расследованию Херша о подрыве "Северных потоков"
В кабмине ФРГ заявили об отсутствии подтверждений выводов Херша по "Северным потокам"
Германия не может подтвердить выводов американского журналиста Сеймура Херша о подрыве газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2". Об этом на брифинге в Берлине заявила представитель кабинета министров ФРГ Кристиане Хофман.
"Я могу сказать, что вы, наверное, также видели, что США и другие чётко отвергли это сообщение, что мы, конечно, также приняли к сведению", — подчеркнула она.
Хофман добавила, что "все ответственные органы очень тщательно расследуют этот инцидент с момента его возникновения, включая генерального прокурора ФРГ". По её словам, следствие началось практически сразу после ЧП, но никаких доказательств причастности США к диверсии, как заявляет в публикации Херш, найдено не было.
Ранее журналист Сеймур Херш заявил, что американские водолазы заложили взрывчатку под "Северные потоки", а в действие её привели норвежцы в конце сентября 2022 года. Операция тайно готовилась в США в течение девяти месяцев. В Пентагоне и Белом доме опровергли информацию. В ФРГ же очень хотели обвинить Россию, но были вынуждены признать отсутствие улик.
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