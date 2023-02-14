В ООН сообщили об отсутствии мандата для расследования взрывов на "Северных потоках"
ООН не располагает каким-либо мандатом для расследования взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2". Об этом сообщил официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.
"Для проведения любого расследования нам необходимо [то], чего у нас нет, — мандат. Нам потребуется определённый мандат от юридического органа ООН", — сказал он, отвечая на просьбу прокомментировать внесение Комитетом Госдумы РФ по международным делам на рассмотрение палаты проекта обращения к Совбезу ООН о расследовании подрыва "Северных потоков".
На вопрос о том, должна ли понести ответственность какая-либо страна, если будет выявлена её причастность к инциденту, Дюжаррик ответил, что не имеет необходимой информации". При этом он добавил, что "утечка имеет серьёзные последствия, включая экологические".
Ранее Лайф сообщал, что, по данным журналиста Сеймура Херша, американские водолазы заложили взрывчатку под "Северные потоки", а в действие её привели норвежцы в конце сентября 2022 года. Операция тайно готовилась в США в течение девяти месяцев. В Пентагоне и Белом доме опровергли эту информацию. В свою очередь в Германии признались в отсутствии улик против РФ. Китайские эксперты, проанализировав материал Херша, пришли к выводу, что ему можно доверять. Сам журналист отказался выступать в Госдуме РФ, однако не исключил этого в будущем.
ТАСС / Zuma