В ООН сообщили об отсутствии мандата для расследования взрывов на "Северных потоках"

ООН не располагает каким-либо мандатом для расследования взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2". Об этом сообщил официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Для проведения любого расследования нам необходимо [то], чего у нас нет, — мандат. Нам потребуется определённый мандат от юридического органа ООН", — сказал он, отвечая на просьбу прокомментировать внесение Комитетом Госдумы РФ по международным делам на рассмотрение палаты проекта обращения к Совбезу ООН о расследовании подрыва "Северных потоков".