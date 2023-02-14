В Госдуму внесли проект обращения к ООН о расследовании подрыва "Северных потоков"

Комитет Госдумы по международным делам внёс проект обращения к Совбезу ООН с предложением расследовать подрыв газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2", следует из базы данных нижней палаты парламента. По мнению авторов документа, в теракте виновны США.

"Депутаты ГД Федерального собрания РФ обращаются к Совету Безопасности ООН с предложением инициировать расследование данного акта международного терроризма, дать правовую оценку этой чудовищной диверсии и привлечь к ответственности заказчиков и исполнителей этого преступления, поставившего под угрозу безопасность Евразии", — говорится в документе.