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15 февраля, 13:45

Журналист Херш анонсировал новый этап расследования о подрыве "Северных потоков"

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, выпустивший статью о причастности Белого дома к диверсии на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2", заявил, что "это только первый этап", намекая на продолжение расследования.

"Можно узнать больше о решении Джо Байдена помешать немецкому правительству серьёзно задуматься по поводу нехватки дешёвого газа этой зимой. Не переключайтесь. Это только первый этап", — написал журналист на своей странице на платформе Substack.

"Последствия будут!": МИД обратился к США после разгромного расследования о подрыве "Северных потоков"

"Последствия будут!": МИД обратился к США после разгромного расследования о подрыве "Северных потоков"

Напомним, газопроводы были подорваны в сентябре 2022 года. В Европе до сих пор не могут найти виновных, при этом российская разведка обнаружила западный след в теракте. Ранее журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш написал статью, в которой раскрыл, что за подрывом стоят власти США, они тайно готовили эту операцию в течение девяти месяцев. В Вашингтоне же поспешили обвинить Херша во лжи. Позже журналист выпустил новые подробности, заявив, что Байден из страха перенёс подрыв газопроводов с июня на сентябрь прошлого года.

Журналист Херш заявил о заинтересованности Норвегии во взрывах на "Северных потоках"

Журналист Херш заявил о заинтересованности Норвегии во взрывах на "Северных потоках"

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ТАСС / АР

Александра Вишнякова
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  • США
  • Северный поток – 2

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