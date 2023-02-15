Журналист Херш анонсировал новый этап расследования о подрыве "Северных потоков"

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, выпустивший статью о причастности Белого дома к диверсии на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2", заявил, что "это только первый этап", намекая на продолжение расследования.

"Можно узнать больше о решении Джо Байдена помешать немецкому правительству серьёзно задуматься по поводу нехватки дешёвого газа этой зимой. Не переключайтесь. Это только первый этап", — написал журналист на своей странице на платформе Substack.