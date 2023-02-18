Как Запад отреагировал на создание на Украине двойника нацистского "Эдельвейса" Дмитрий Родионов — о том, что в Киеве возрождают вермахт, и о том, почему страны, пострадавшие от фашистов, сделали вид, что не заметили новых палачей. 17 февраля, 23:40 Обложкка © Getty Images / Spencer Platt

Новость о том, что президент Украины Владимир Зеленский присвоил 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде ВСУ наименование "Эдельвейс", на Западе осталась почти незамеченной.

Разве что на греческом портале Bankingnews появился материал под названием "Вызов Зеленского: Он дал украинской бригаде имя "Эдельвейс", которое принадлежало немецкой дивизии, отметившейся преступлениями в Греции". "Не пытаясь скрыть свою нацистскую идеологию", — так об указе президента Украины пишут авторы, напоминая о кровавом историческом пути оригинального "Эдельвейса".

"Зеленский официально прославил нацистский "Эдельвейс", заливший кровью Грецию". С таким заголовком вышел материал на портале in.gr. "Своим указом Зеленский дал высокую оценку ужасным действиям одноимённой нацистской бригады", — говорится в тексте.

Поступок президента Украины заметили ещё и в Индии. Интернет-издание The Press United публикует перевод материала Russia Today под названием "Зеленский наградил воинскую часть званием "нацист".

Также заметили и даже немного повозмущались отдельные журналисты. Так, бывший советский разведчик, а ныне американский публицист, перебежчик Юрий Швец в своём видеоблоге, сидя в вышиванке на фоне украинского флага, говорит о том, что расстроен указом Зеленского, который он назвал чем-то на грани убийственного головотяпства и подрывной акции. Возможно, кому-то на Западе это и впрямь не покажется чем-то достойным внимания, но событие символическое.

Чем отличился "Эдельвейс" во Второй мировой

"Эдельвейс" — горнопехотная дивизия вермахта, сформированная из альпинистов с боевым опытом. Символом соединения стал цветок эдельвейса на зелёном фоне, который и дал неофициальное имя подразделению.

На горных стрелков возлагались особые надежды в ходе попыток гитлеровцев перейти Главный Кавказский хребет и прорваться в Закавказье. Все, конечно, помнят строки Высоцкого: "А до войны вот этот склон немецкий парень брал с тобою, он падал вниз, но был спасён, а вот сейчас, быть может, он свой автомат готовит к бою".

Впрочем, наверняка не все знают, что помимо боёв в горах Кавказа знаменитая дивизия "Эдельвейс", которая, несмотря на определённый романтический ореол, была обычным нацистским подразделением, отличилась особой жестокостью на территории Украины, а также при подавлении освободительных движений на Балканах, в Венгрии, Чехословакии и Греции.

К "подвигам" "Эдельвейса" в Греции относится расстрел 25 июня 1943 года 153 мирных жителей (среди них были 4 младенца, 36 детей в возрасте от 2 до 7 лет, 23 ребёнка в возрасте от 8 до 16 лет) деревни Мусиотица. 16 августа 1943 года произошло массовое убийство мирных жителей (317 человек, среди которых 97 детей до 15 лет) в деревне Коммено в регионе Эпир. 1 октября 1943 года было убито 200 мирных жителей греческой деревни Лингиадес.

26 сентября 1943 года части дивизии "Эдельвейс" принимали участие в убийствах итальянских солдат и офицеров после выхода Италии из войны. Этот инцидент получил название Кефалонийская резня. Тогда было убито около 5000 итальянских солдат, и это считается одним из самых масштабных массовых расстрелов военнопленных и одним из самых серьёзных военных преступлений вермахта. Некоторых итальянцев не расстреляли, а перерезали им горло, других перед смертью заставляли сбрасывать в море трупы своих уже убитых товарищей.

В 1944 году дивизия "Эдельвейс" была переброшена в Венгрию, затем в Австрию, где горные стрелки благополучно сдались в плен американцам. Конечно, вермахт, в состав которого входила дивизия, сам по себе не был признан преступной организацией, как СС, но участие конкретного подразделения в военных преступлениях — исторический факт. За это, кстати, некоторые командиры дивизии понесли заслуженное наказание.

Так, генерал Людвиг Кюблер, первый командир дивизии, был выдан власти Югославии и повешен в Любляне в 1947-м вместе с другим командиром подразделения — Йозефом Кюблером (брат Людвига). Куда больше повезло генералу Хуберту Ланцу, командовавшему "Эдельвейсом" в ходе битвы за Кавказ: он получил всего 12 лет за участие в преступлениях в Греции и Италии.

Историческая преемственность

Чтобы присваивать современному подразделению запятнанное кровью имя, будучи в курсе всего этого, нужно быть или идиотом, или идейным нацистом. Как говорится в указе Зеленского, инициатива по присвоению этого названия связана с необходимостью поощрения военного формирования за "образцовое выполнение возложенных задач при защите территориальной целостности и независимости страны".

Что же это за "образцовое выполнение задач"? И снова немного истории, теперь уже современной. 10-я отдельная горно-штурмовая бригада ВСУ была создана в октябре 2015 года и сразу же приняла участие в карательной операции в Донбассе. Спустя полгода в её состав вошли два националистических формирования — батальоны "Айдар"* и "Донбасс"*, которые, полагаю, в представлении не нуждаются. В подразделение зачастую набирали людей по идеологическому признаку — по нацистским убеждениям и готовности выполнять "грязную работу".

Первым командиром бригады был Василий Зубанич, ещё в 2016-м обвинённый властью ДНР в том, что лично отдавал приказы обстреливать жилые дома. В том же году СК РФ возбудил в отношении него уголовные дела по подозрению в "нарушении положений международных правовых актов, гарантирующих соблюдение и защиту прав мирного населения во время вооружённых конфликтов немеждународного характера, и применении запрещённых средств и методов ведения войны".

В 2020 году на посту командира его сменил Вячеслав Котлик, против которого в России также возбуждено два дела — за использование запрещённых средств и методов ведения войны и за геноцид населения по национальному признаку. В общем, сплошь нацисты, убийцы, каратели, достойные носить имя гитлеровских палачей.

Почему Европа не замечает нацизм

Судя по гробовому молчанию стран Запада, включая те, которые пострадали в годы Второй мировой, история c "Эдельвейсом" никого не возмутила. На это просто закрыли глаза. Даже Израилю, который всегда нервно реагирует на малейшее проявление нацизма по всему миру, это не помешало. Уже на следующий день после этой новости министр иностранных дел Эли Коэн отправился с официальным визитом в Киев, чтобы заново открыть израильское посольство, встретиться с членами еврейской диаспоры, посетить Бабий Яр и Бучу, где ему покажут следы "зверств России".

В конце прошлого года Верховный суд Украины признал, что символика дивизии СС "Галичина" не является нацистской. Не стоит удивляться, если будет легализована символика "Мёртвой головы" — тоже популярный символ в ВСУ. Держу пари, на Западе этого снова никто не заметит…

* Запрещённая в России организация.

Авторы Дмитрий Родионов