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От Канады до Австралии: Где США могут в ближайшее время разместить ядерное оружие

Политолог Дмитрий Родионов — о том, какие государства рассматривают США для размещения своего ядерного арсенала.

5 февраля, 23:50
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Обложка © anna-news.info

Южная Корея

Южная Корея ведёт переговоры с США о совместном проведении учений для противостояния ядерной угрозе КНДР. Речь идёт об участии американских ядерных сил для сдерживания Северной Кореи. Об этом стало известно после визитов в страну министра обороны США и генсека НАТО. Напомню, глава Пентагона Ллойд Остин отметил, что США допускают применение ядерного оружия для защиты Южной Кореи.

Казалось бы, межкорейские разборки не должны нас волновать, да и ядерное вооружение Южной Кореи будет, скорее всего, направлено против Китая. Впрочем, надо понимать, что это прямая угроза и нам, учитывая близость границы. Я уж не говорю о том, что появление ядерного оружия США у Сеула будет прямым и грубейшим нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), подписанного и США, и Южной Кореей, где чёрным по белому сказано, что государства-участники, обладающие ядерным оружием, обязуются не передавать его, а также контроль над ним ни прямо, ни косвенно кому бы то ни было, а государства-участники, не обладающие ядерным оружием, обязуются не принимать его.

Где может появиться ядерное оружие США. Инфографика © LIFE

Где может появиться ядерное оружие США. Инфографика © LIFE

В договоре также чётко прописано, что государством, обладающим ядерным оружием, считается то, которое произвело и взорвало такое оружие или устройство до 1 января 1967 года, то есть СССР, США, Великобритания, Франция и Китай. Впрочем, в "ядерном клубе" есть ещё три неформальных члена (которые обладают ядерным оружием и не скрывают этого): Индия, Пакистан и Северная Корея. К слову, Москва официально не признаёт ядерный статус этих стран, включая КНДР.

— Хотел бы подтвердить, что Россия в полной мере привержена Договору о нераспространении ядерного оружия, согласно которому ядерным статусом обладают только страны "пятёрки", — заявил накануне замглавы МИД Сергей Рябков.

Уловки Вашингтона

США на словах тоже придерживаются этого принципа, однако де-факто нарушают его и ДНЯО. Речь идёт о программе совместного использования ядерного оружия (Nuclear sharing) — концепции, которая позволяет Вашингтону (по его мнению) хранить ядерное оружие в неядерных странах и обучать лётчиков этих стран его применению. При этом обязательства в рамках НАТО ставятся выше ДНЯО. В случае конфликта Вашингтон оставляет за собой право разрешить неядерным государствам нанести ядерный удар с помощью своих средств доставки. В США это не считают нарушением ДНЯО, поскольку, по их словам, ядерное оружие остаётся в собственности Штатов и полностью контролируется их военными.

Сейчас в этой программе задействованы Бельгия, Германия, Нидерланды, Италия и Турция, на территории которых складируется 150 авиационных бомб B61. При этом их количество может увеличиться: все самолёты, которые США активно продают союзникам по НАТО, способны нести эти бомбы.

При этом, как говорилось ещё в сентябре в заявлении Пентагона, "с учётом нарастания ядерной риторики России часть союзников попросила продолжить консультации в НАТО, чтобы обеспечить постоянную готовность и последовательную передачу сообщений". Исходя из этого, США решили ускорить размещение модернизированных тактических бомб B61-12 в Европе.

Кандидаты в "ядерный клуб"

Желание разместить у себя американские бомбы два года назад высказывала Польша. Это произошло на фоне предвыборной дискуссии в Германии о том, не пора ли избавиться от американского ядерного оружия. Как заявил тогда генсек НАТО Йенс Столтенберг, если немцы не хотят иметь его у себя, оно может переместиться на Восток.

Впрочем, надо понимать, что США ничего не мешает, оставив бомбы в Германии, привезти новые в Польшу. Или в ту же Прибалтику, там тоже явно не против. Или наконец на территорию будущих членов НАТО — Швеции и Финляндии. Таким образом, число членов незаконного "ядерного клуба" может быстро увеличиться с пяти до 11.

Но тут надо понимать важный момент. Речь идёт всё же о членах НАТО, которые подпадают под действие программы совместного использования. Да, это нарушение, но общемировых принципов, а не тех, которые американцы установили для себя. Если же американцы расширят программу на нечлена НАТО — Южную Корею, это уже будет против их собственных правил. А главное — прецедентом, когда любое государство на планете, которое США объявят своим союзником, сможет обрести незаконный ядерный статус.

Союз против России или украинский сценарий для Тайваня: Что приготовили в США для Китая

Союз против России или украинский сценарий для Тайваня: Что приготовили в США для Китая

Можно не сомневаться, что следующая на очереди Япония! Вероятно, поэтому после Сеула генсек НАТО Йенс Столтенберг отправился в Токио. Кто-то возразит: мол, у японцев иммунитет к этому. А как же Фукусима, Хиросима и Нагасаки? Перешагнут, если Вашингтон настоит. Тем более что современная японская молодёжь уже и не помнит, кто сбрасывал бомбы.

Австралия

Едем дальше. Австралия входит в военные блоки AUKUS и QUAD, которые близки к аналогу НАТО. Почему бы им тоже не принять программу совместного использования, тем более что одновременно с новостью о создании AUKUS появилась новость о том, что Британия построит для Австралии восемь многоцелевых ядерных подлодок вместо французских дизель-электрических? Ну если есть атомные подлодки, то почему бы и атомной бомбе не появиться?

Израиль

По некоторым данным, Тель-Авив уже давно имеет собственное ядерное оружие, просто стесняется признаться. Так что не удивляйтесь возможному скорому каминг-ауту, особенно если о получении этого оружия вдруг объявит Иран.

Латинская Америка? Это, кстати, единственный регион, где нет ядерных государств, а также первый в мире регион, заявивший, что является зоной, свободной от ядерного оружия. Кроме того, регион слишком нестабильный политически, чтобы США доверили свои бомбы одной из его стран.

Канада

В Новом Свете есть ещё страна, которая может стать кандидатом на размещение американских атомных бомб, — Канада. Впрочем, они там были с 1963 по 1984 год. В 1998 году Канада подписала договоры об отказе от владения ядерным оружием, однако продолжает сотрудничать с Вашингтоном в реализации программ его создания. В том числе поддерживает испытания систем доставки, судам с ядерным оружием можно посещать канадские порты, а самолётам с ядерными боеголовками — летать в воздушном пространстве Канады с разрешения канадского правительства. Кроме того, у двух стран существует общее Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD), так что, как говорится, положение обязывает.

Тем более что Штаты нацелились на серьёзное военное противостояние с Россией в Арктике, так что появление ядерного оружия в Канаде и североевропейских странах – членах НАТО — Норвегии, Дании Швеции и Финляндии — вопрос времени.

Украина

Ну и, говоря о Европе, нельзя забывать Украину. На днях издание Politico цитировало американского чиновника по поводу потенциальных поставок Киеву самолётов (кстати, напомню, все американские самолёты могут нести атомные бомбы): "Там есть красная черта, но прошлым летом красной чертой были HIMARS, и она сдвинулась. Потом она была на танках и тоже смещается".

Вопрос лишь в том, как долго она может смещаться. Верят ли в Пентагоне, что смогут безнаказанно вооружить Киев ядерным оружием и ядерная война ограничится евразийским континентом? Увы, похоже, что да.

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Авторы
Дмитрий Родионов
Дмитрий Родионов

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