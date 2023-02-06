От Канады до Австралии: Где США могут в ближайшее время разместить ядерное оружие Политолог Дмитрий Родионов — о том, какие государства рассматривают США для размещения своего ядерного арсенала. 5 февраля, 23:50 Обложка © anna-news.info

Южная Корея

Южная Корея ведёт переговоры с США о совместном проведении учений для противостояния ядерной угрозе КНДР. Речь идёт об участии американских ядерных сил для сдерживания Северной Кореи. Об этом стало известно после визитов в страну министра обороны США и генсека НАТО. Напомню, глава Пентагона Ллойд Остин отметил, что США допускают применение ядерного оружия для защиты Южной Кореи.

Казалось бы, межкорейские разборки не должны нас волновать, да и ядерное вооружение Южной Кореи будет, скорее всего, направлено против Китая. Впрочем, надо понимать, что это прямая угроза и нам, учитывая близость границы. Я уж не говорю о том, что появление ядерного оружия США у Сеула будет прямым и грубейшим нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), подписанного и США, и Южной Кореей, где чёрным по белому сказано, что государства-участники, обладающие ядерным оружием, обязуются не передавать его, а также контроль над ним ни прямо, ни косвенно кому бы то ни было, а государства-участники, не обладающие ядерным оружием, обязуются не принимать его.

Где может появиться ядерное оружие США. Инфографика © LIFE

В договоре также чётко прописано, что государством, обладающим ядерным оружием, считается то, которое произвело и взорвало такое оружие или устройство до 1 января 1967 года, то есть СССР, США, Великобритания, Франция и Китай. Впрочем, в "ядерном клубе" есть ещё три неформальных члена (которые обладают ядерным оружием и не скрывают этого): Индия, Пакистан и Северная Корея. К слову, Москва официально не признаёт ядерный статус этих стран, включая КНДР.

— Хотел бы подтвердить, что Россия в полной мере привержена Договору о нераспространении ядерного оружия, согласно которому ядерным статусом обладают только страны "пятёрки", — заявил накануне замглавы МИД Сергей Рябков.

Уловки Вашингтона

США на словах тоже придерживаются этого принципа, однако де-факто нарушают его и ДНЯО. Речь идёт о программе совместного использования ядерного оружия (Nuclear sharing) — концепции, которая позволяет Вашингтону (по его мнению) хранить ядерное оружие в неядерных странах и обучать лётчиков этих стран его применению. При этом обязательства в рамках НАТО ставятся выше ДНЯО. В случае конфликта Вашингтон оставляет за собой право разрешить неядерным государствам нанести ядерный удар с помощью своих средств доставки. В США это не считают нарушением ДНЯО, поскольку, по их словам, ядерное оружие остаётся в собственности Штатов и полностью контролируется их военными.

Сейчас в этой программе задействованы Бельгия, Германия, Нидерланды, Италия и Турция, на территории которых складируется 150 авиационных бомб B61. При этом их количество может увеличиться: все самолёты, которые США активно продают союзникам по НАТО, способны нести эти бомбы.

При этом, как говорилось ещё в сентябре в заявлении Пентагона, "с учётом нарастания ядерной риторики России часть союзников попросила продолжить консультации в НАТО, чтобы обеспечить постоянную готовность и последовательную передачу сообщений". Исходя из этого, США решили ускорить размещение модернизированных тактических бомб B61-12 в Европе.

Кандидаты в "ядерный клуб"

Желание разместить у себя американские бомбы два года назад высказывала Польша. Это произошло на фоне предвыборной дискуссии в Германии о том, не пора ли избавиться от американского ядерного оружия. Как заявил тогда генсек НАТО Йенс Столтенберг, если немцы не хотят иметь его у себя, оно может переместиться на Восток.

Впрочем, надо понимать, что США ничего не мешает, оставив бомбы в Германии, привезти новые в Польшу. Или в ту же Прибалтику, там тоже явно не против. Или наконец на территорию будущих членов НАТО — Швеции и Финляндии. Таким образом, число членов незаконного "ядерного клуба" может быстро увеличиться с пяти до 11.

Но тут надо понимать важный момент. Речь идёт всё же о членах НАТО, которые подпадают под действие программы совместного использования. Да, это нарушение, но общемировых принципов, а не тех, которые американцы установили для себя. Если же американцы расширят программу на нечлена НАТО — Южную Корею, это уже будет против их собственных правил. А главное — прецедентом, когда любое государство на планете, которое США объявят своим союзником, сможет обрести незаконный ядерный статус.

Можно не сомневаться, что следующая на очереди Япония! Вероятно, поэтому после Сеула генсек НАТО Йенс Столтенберг отправился в Токио. Кто-то возразит: мол, у японцев иммунитет к этому. А как же Фукусима, Хиросима и Нагасаки? Перешагнут, если Вашингтон настоит. Тем более что современная японская молодёжь уже и не помнит, кто сбрасывал бомбы.

Австралия

Едем дальше. Австралия входит в военные блоки AUKUS и QUAD, которые близки к аналогу НАТО. Почему бы им тоже не принять программу совместного использования, тем более что одновременно с новостью о создании AUKUS появилась новость о том, что Британия построит для Австралии восемь многоцелевых ядерных подлодок вместо французских дизель-электрических? Ну если есть атомные подлодки, то почему бы и атомной бомбе не появиться?

Израиль

По некоторым данным, Тель-Авив уже давно имеет собственное ядерное оружие, просто стесняется признаться. Так что не удивляйтесь возможному скорому каминг-ауту, особенно если о получении этого оружия вдруг объявит Иран.

Латинская Америка? Это, кстати, единственный регион, где нет ядерных государств, а также первый в мире регион, заявивший, что является зоной, свободной от ядерного оружия. Кроме того, регион слишком нестабильный политически, чтобы США доверили свои бомбы одной из его стран.

Канада

В Новом Свете есть ещё страна, которая может стать кандидатом на размещение американских атомных бомб, — Канада. Впрочем, они там были с 1963 по 1984 год. В 1998 году Канада подписала договоры об отказе от владения ядерным оружием, однако продолжает сотрудничать с Вашингтоном в реализации программ его создания. В том числе поддерживает испытания систем доставки, судам с ядерным оружием можно посещать канадские порты, а самолётам с ядерными боеголовками — летать в воздушном пространстве Канады с разрешения канадского правительства. Кроме того, у двух стран существует общее Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD), так что, как говорится, положение обязывает.

Тем более что Штаты нацелились на серьёзное военное противостояние с Россией в Арктике, так что появление ядерного оружия в Канаде и североевропейских странах – членах НАТО — Норвегии, Дании Швеции и Финляндии — вопрос времени.

Украина

Ну и, говоря о Европе, нельзя забывать Украину. На днях издание Politico цитировало американского чиновника по поводу потенциальных поставок Киеву самолётов (кстати, напомню, все американские самолёты могут нести атомные бомбы): "Там есть красная черта, но прошлым летом красной чертой были HIMARS, и она сдвинулась. Потом она была на танках и тоже смещается".

Вопрос лишь в том, как долго она может смещаться. Верят ли в Пентагоне, что смогут безнаказанно вооружить Киев ядерным оружием и ядерная война ограничится евразийским континентом? Увы, похоже, что да.

Авторы Дмитрий Родионов