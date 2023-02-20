Байдена во время поездки в Киев с воздуха прикрывали самолёты-разведчики

Сервис по отслеживанию полётов Flightradar24 зафиксировал два американских разведывательных самолёта, которые дежурили над Польшей с вечера воскресенья в преддверии визита президента США Джо Байдена.

А сегодня утром к ним прибыл самолёт-дозаправщик. Речь идёт о Boeing RC-135W Rivet Joint с позывным JAKE11, Boeing E-3 Sentry с позывными NOVA01 и NOVA02. Сейчас над Львовской областью продолжают полёты два разведывательных самолёта.