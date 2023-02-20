Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
20 февраля, 12:59

Байдена во время поездки в Киев с воздуха прикрывали самолёты-разведчики

Flightradar зафиксировал два самолёта-разведчика США у границы Польши и Украины

<p>Джо Байден с Владимиром Зеленским в Киеве. Обложка © ТАСС / AP / Evan Vucci</p>

Джо Байден с Владимиром Зеленским в Киеве. Обложка © ТАСС / AP / Evan Vucci

Сервис по отслеживанию полётов Flightradar24 зафиксировал два американских разведывательных самолёта, которые дежурили над Польшей с вечера воскресенья в преддверии визита президента США Джо Байдена.

А сегодня утром к ним прибыл самолёт-дозаправщик. Речь идёт о Boeing RC-135W Rivet Joint с позывным JAKE11, Boeing E-3 Sentry с позывными NOVA01 и NOVA02. Сейчас над Львовской областью продолжают полёты два разведывательных самолёта.

Напомним, визит американского президента в Киев анонсирован не был. Байден должен был посетить Варшаву. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби утверждал, что президент не планирует встречаться с Зеленским и посещать другие города Европы.

В Госдуме нашли истинную причину визита Байдена к Зеленскому в послании Путина

В Госдуме нашли истинную причину визита Байдена к Зеленскому в послании Путина

Однако сегодня утром стало ясно, что Украина ждёт высокого гостя: центральные улицы Киева перекрыли, а некоторые очевидцы уже тогда увидели иностранный кортеж. Позднее американского лидера в сопровождении делегации заметили на Михайловской площади в Киеве, а Зеленский опубликовал фото с Байденом, назвав его визит важным знаком поддержки Украины.

Оксана Попова
  • Новости
  • США
  • Польша
  • Джозеф Байден
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров