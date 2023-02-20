Байдена во время поездки в Киев с воздуха прикрывали самолёты-разведчики
Flightradar зафиксировал два самолёта-разведчика США у границы Польши и Украины
Джо Байден с Владимиром Зеленским в Киеве. Обложка © ТАСС / AP / Evan Vucci
Сервис по отслеживанию полётов Flightradar24 зафиксировал два американских разведывательных самолёта, которые дежурили над Польшей с вечера воскресенья в преддверии визита президента США Джо Байдена.
А сегодня утром к ним прибыл самолёт-дозаправщик. Речь идёт о Boeing RC-135W Rivet Joint с позывным JAKE11, Boeing E-3 Sentry с позывными NOVA01 и NOVA02. Сейчас над Львовской областью продолжают полёты два разведывательных самолёта.
Напомним, визит американского президента в Киев анонсирован не был. Байден должен был посетить Варшаву. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби утверждал, что президент не планирует встречаться с Зеленским и посещать другие города Европы.
Однако сегодня утром стало ясно, что Украина ждёт высокого гостя: центральные улицы Киева перекрыли, а некоторые очевидцы уже тогда увидели иностранный кортеж. Позднее американского лидера в сопровождении делегации заметили на Михайловской площади в Киеве, а Зеленский опубликовал фото с Байденом, назвав его визит важным знаком поддержки Украины.