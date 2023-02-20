Центр Киева перекрыли на фоне слухов о визите Байдена

В центре Киева возникли огромные пробки из-за перекрытия ряда улиц. Как пишут украинские СМИ, это может быть связано с возможным визитом иностранной делегации.

Центр Киева перекрыли. Видео © t.me / "Реальный Киев"

Очевидцы утверждают, что заметили некий кортеж и узнали от полицейских, что улицы будут перекрыты надолго. По слухам, Киев может посетить сам американский президент Джо Байден. 21 февраля у президента США запланирован визит в Польшу. Вполне вероятно, что "по пути" он мог заглянуть и в соседнюю Украину.

Также есть мнение, что центр перекрыт в связи с годовщиной расстрелов на улице Институтской 20 февраля 2014 года. Напомним, 20 февраля отмечают день памяти "небесной сотни" — погибших в столкновениях на Майдане в Киеве во время противостояния силовиков и радикалов в 2014 году.