Глава МИД Израиля прибыл в Киев для встречи с Зеленским и Кулебой

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн прибыл в Киев для встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой.

"Я прибыл в Киев с первым для израильского министра визитом на Украину с начала войны", — написал дипломат в своём твиттере.

Кроме того, Коэн сообщил, что планирует открыть израильское посольство в Киеве, которое возобновит постоянную работу в полном объёме, а также посетить Бучу и Бабий Яр.