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16 февраля, 07:22

Глава МИД Израиля прибыл в Киев для встречи с Зеленским и Кулебой

<p>Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн прибыл в Киев. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/IsraelRussian" target="_blank" rel="noopener noreferrer">IsraelRussian</a> </p>

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн прибыл в Киев. Фото © Twitter / IsraelRussian

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн прибыл в Киев для встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой.

"Я прибыл в Киев с первым для израильского министра визитом на Украину с начала войны", — написал дипломат в своём твиттере.

Кроме того, Коэн сообщил, что планирует открыть израильское посольство в Киеве, которое возобновит постоянную работу в полном объёме, а также посетить Бучу и Бабий Яр.

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Напомним, украинские власти в преддверии визита главы МИД Израиля Эли Коэна заявляли, что хотят услышать публичное осуждение российских действий. Кроме того, Киев планировал получить от страны большой кредит на сумму 500 миллионов долларов.

Николь Вербер
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