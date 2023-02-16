Глава МИД Израиля прибыл в Киев для встречи с Зеленским и Кулебой
Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн прибыл в Киев. Фото © Twitter / IsraelRussian
Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн прибыл в Киев для встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой.
"Я прибыл в Киев с первым для израильского министра визитом на Украину с начала войны", — написал дипломат в своём твиттере.
Кроме того, Коэн сообщил, что планирует открыть израильское посольство в Киеве, которое возобновит постоянную работу в полном объёме, а также посетить Бучу и Бабий Яр.
Напомним, украинские власти в преддверии визита главы МИД Израиля Эли Коэна заявляли, что хотят услышать публичное осуждение российских действий. Кроме того, Киев планировал получить от страны большой кредит на сумму 500 миллионов долларов.