В Госдуме нашли истинную причину визита Байдена к Зеленскому в послании Путина

Визит президента США Джо Байдена на Украину — это попытка отвлечь внимание от предстоящего послания его российского коллеги Владимира Путина. Об этом сказал Лайфу депутат Госдумы, политолог Олег Матвейчев, комментируя приезд американского лидера в Киев, а также его предстоящий трип в Польшу.

"И визит на Украину, и выступление в Польше, которое анонсировано, — это способ отвлечь внимание от послания Путина. Это такое контрпрограммирование своего рода. Западные СМИ будут писать именно про визит, про речь в Польше. А основные месседжи, которые Путин изложит в послании, они постараются до мировой общественности не донести. Попытка перебить повестку", — уверен эксперт.

Он также обратил внимание на то, что американскую общественность раздражает постоянное нахождение Украины в топе новостей, тогда как в Штатах накопилась масса внутренних проблем. Матвейчев иронично заметил, что из-за деменции Байден, возможно, перепутал, главой какого государства он является, и по ошибке приземлился в украинской столице.