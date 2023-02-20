В Совфеде раскрыли главный посыл поездки Байдена к Зеленскому в Киев

Решение президента США Джо Байдена демонстративно встретиться в Киеве с украинским лидером Владимиром Зеленским похоже на попытку подлить масла в огонь. Такое мнение высказал член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

"Мне кажется, они хотят показать, что вот такие они смелые, решительные и ничего не боятся. В том числе и не боятся обострения ситуации. Показать якобы поддержку Зеленскому и Украине. Абсолютно провокационное решение", — сказал сенатор в беседе с RT.