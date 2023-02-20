Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
20 февраля, 11:07

В Совфеде раскрыли главный посыл поездки Байдена к Зеленскому в Киев

Сенатор Цеков назвал провокационной поездку Байдена к Зеленскому в Киев

<p>Джо Байден и Владимир Зеленский в Киеве. Обложка © t.me / V_Zelenskiy_official</p>

Джо Байден и Владимир Зеленский в Киеве. Обложка © t.me / V_Zelenskiy_official

Решение президента США Джо Байдена демонстративно встретиться в Киеве с украинским лидером Владимиром Зеленским похоже на попытку подлить масла в огонь. Такое мнение высказал член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

"Мне кажется, они хотят показать, что вот такие они смелые, решительные и ничего не боятся. В том числе и не боятся обострения ситуации. Показать якобы поддержку Зеленскому и Украине. Абсолютно провокационное решение", — сказал сенатор в беседе с RT.

Reuters: Зеленский обсудил с Байденом поставки Украине дальнобойного вооружения

Reuters: Зеленский обсудил с Байденом поставки Украине дальнобойного вооружения

Напомним, глава Белого дома прибыл в Киев днём в понедельник, 20 февраля. Визит, который не был анонсирован заранее, стал первой поездкой Байдена на Украину в должности президента США. Из Киева он отправится в Варшаву, где встретится с президентом Польши Анджеем Дудой и другими лидерами стран "Бухарестской девятки".

Ирина Фальке
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Джозеф Байден
  • США
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров