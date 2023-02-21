Байден обратился к россиянам со словами: "Вы нам не враги"

Западные страны не планируют нападать на Россию, не стремятся установить контроль над государством или уничтожить его. Об этом заявил президент США Джо Байден в ходе своего выступления в Варшаве, обратившись к россиянам со словами: "Вы нам не враги".

"Сегодня я снова обращаюсь к россиянам. США и европейские государства не стремятся уничтожить Россию, а Запад не собирается нападать на российский народ. Миллионы россиян хотели бы жить в мире, они не являются нашими врагами", — заявил политик.

Глава США также в очередной раз повторил популярный на Западе лозунг, что, "если Украина остановится, это будет конец Украины", поэтому США до сих пор оказывают Киеву "поддержку".