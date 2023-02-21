Байден обратился к россиянам со словами: "Вы нам не враги"
Байден: Запад не планирует нападать на Россию или установить над ней контроль
Президент США Джо Байден. Фото © Shutterstock
Западные страны не планируют нападать на Россию, не стремятся установить контроль над государством или уничтожить его. Об этом заявил президент США Джо Байден в ходе своего выступления в Варшаве, обратившись к россиянам со словами: "Вы нам не враги".
"Сегодня я снова обращаюсь к россиянам. США и европейские государства не стремятся уничтожить Россию, а Запад не собирается нападать на российский народ. Миллионы россиян хотели бы жить в мире, они не являются нашими врагами", — заявил политик.
Глава США также в очередной раз повторил популярный на Западе лозунг, что, "если Украина остановится, это будет конец Украины", поэтому США до сих пор оказывают Киеву "поддержку".
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон попытался оправдать расширение военного альянса, заявив, что члены НАТО не сумели понятно объяснить России свои цели. Журналист Journal du Dimanche отменил, что эта экспансия всё же объясняет речь российского президента Владимира Путина на Мюнхенской конференции в 2007 году и его последующие шаги.