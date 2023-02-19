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19 февраля, 09:34

Макрон заявил, что члены НАТО не сумели понятно объяснить России свои цели

Президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью изданию Journal du Dimanche заявил, что члены НАТО не сумели понятно объяснить свои намерения, поэтому Россия сочла их экспансионистскими.

"Для него (Макрона. — Прим. Лайфа) альянс не был подходящим инструментом для переосмысления отношений с РФ, а его члены не смогли понятно объяснить свои намерения, что было расценено русскими как экспансионизм", — указано в сообщении издания, которое не приводит прямой цитаты французского лидера.

Автор статьи также отмечает, что подобная позиция НАТО "частично" объясняет речь российского президента Владимира Путина на Мюнхенской конференции в 2007 году и его последующие шаги.

Напомним, в 2007 году в Мюнхене Путин жёстко раскритиковал внешнюю политику США и идеи однополярного мироустройства, а также высказался против планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе систем обнаружения и перехвата ракет.

Захарова: Макрон открыто признался, что Запад пытался поменять власть в России

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Ранее в ходе Мюнхенской конференции по безопасности Макрон выступил с новым громким заявлением о России. Французский лидер также отметил, что украинский конфликт в итоге разрешится отнюдь не военным путём.

Обложка ©

Getty Images / Johannes Simon

Наталья Исакова
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