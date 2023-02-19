Захарова: Макрон открыто признался, что Запад пытался поменять власть в России

Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе Мюнхенской конференции открыто признался не только во вмешательстве западных стран во внутреннюю политику России, но и их попытках поменять власть в Москве. Об этом в телеграм-канале заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Макрон бесценен. Он открыто признался, что все эти годы Запад занимался не просто вмешательством во внутренние дела России, но пытался поменять власть. <...> Шарман, как говорится", — написала дипломат.

Захарова также прокомментировала заявление Макрона о том, что "Франция никогда не хотела разгрома России и никогда не поддержит такую позицию". Она напомнила: Париж — член НАТО, а ведь альянс во всех документах указал Москву в качестве противника. Не исключено, что Франция сопротивлялась этому, но ничего не могла сделать, поэтому и солидаризировалась.

"Про "никогда". Франция началась не с Макрона, а останки Наполеона, почитаемого на государственном уровне, покоятся в центре Парижа. Чтобы и Франция всё понимала, и Россия", — добавила Захарова.