Западные политики уже в 2021 году начал раздувать пламя украинского кризиса. Об этом в телеграм-канале заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о разработке рестрикций до начала СВО.

Российский дипломат подчеркнула, что Евросоюз с подачи Соединённых Штатов уже в конце 2021 года запланировал включить её в санкционный список с удивительной формулировкой: "за содействие развёртыванию войск на территории Украины".

"Готовились непартнёры основательно, разрабатывали провокацию в деталях, раздувая пламя конфликта", — заявила Захарова.