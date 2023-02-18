Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
18 февраля, 12:14

Захарова заявила, что Запад ещё в 2021 году был готов ввести санкции против неё

Захарова: Запад уже в 2021 году начал раздувать пламя украинского конфликта

Западные политики уже в 2021 году начал раздувать пламя украинского кризиса. Об этом в телеграм-канале заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о разработке рестрикций до начала СВО.

Российский дипломат подчеркнула, что Евросоюз с подачи Соединённых Штатов уже в конце 2021 года запланировал включить её в санкционный список с удивительной формулировкой: "за содействие развёртыванию войск на территории Украины".

"Готовились непартнёры основательно, разрабатывали провокацию в деталях, раздувая пламя конфликта", — заявила Захарова.

Захарова прокомментировала призыв Китая к переговорам по Украине

Захарова прокомментировала призыв Китая к переговорам по Украине

Напомним, заявление о санкциях фон дер Ляйен сделала сегодня. По её словам, США начали публиковать в открытом доступе разведданные о подготовке спецоперации более года назад.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Светлана Оперук
  • Новости
  • Мария Захарова
  • Санкции против России
  • Украина
  • ЕС
  • США
  • Мировая политика
  • Политика России
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров