Украина сама же и блокировала переговоры с Россией, на которых так настаивала в первые недели начала российской военной спецоперации. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала призыв постпреда Китая при ООН Чжан Цзюня прекратить огонь в зоне спецоперации и как можно скорее приступить к переговорам.

"Киевский режим под руководством США заблокировал переговоры, которые сам инициировал", — прокомментировала РБК Захарова призыв КНР к переговорам.

Дипломат напомнила, что Россия не ответила отказом на предложение о переговорах. А вот на Украине ввели законодательный запрет на подобный диалог с Москвой ещё в сентябре прошлого года.