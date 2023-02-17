Захарова прокомментировала призыв Китая к переговорам по Украине
Захарова напомнила, что Киев по указке США заблокировал переговоры с Россией
Украина сама же и блокировала переговоры с Россией, на которых так настаивала в первые недели начала российской военной спецоперации. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала призыв постпреда Китая при ООН Чжан Цзюня прекратить огонь в зоне спецоперации и как можно скорее приступить к переговорам.
"Киевский режим под руководством США заблокировал переговоры, которые сам инициировал", — прокомментировала РБК Захарова призыв КНР к переговорам.
Дипломат напомнила, что Россия не ответила отказом на предложение о переговорах. А вот на Украине ввели законодательный запрет на подобный диалог с Москвой ещё в сентябре прошлого года.
Ранее Лайф писал, что Китай призвал к началу переговоров по конфликту на Украине. По поводу Минских договорённостей постпред КНР отметил, что после заключения соглашений должна была наблюдаться деэскалация, но вышло ровно наоборот. Он напомнил о роли НАТО в том, как теперь обстоят дела с безопасностью в Европе.
Telegram-канал / МИД России