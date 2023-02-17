Китай призвал к началу переговоров по конфликту на Украине

Китай обратился к России и Украине с призывом о прекращении огня. Постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь, выступая на созванном по российской инициативе заседании Совета Безопасности ООН заявил, что Москве и Киеву нужно как можно скорее приступить к переговорам.

"США, Евросоюз, НАТО также должны сесть вместе с Россией [за стол переговоров], чтобы вести всеобъемлющий, глубокий диалог, исходя из принципа неделимости безопасности. Они должны обсуждать, как создавать взвешенную, эффективную и прочную архитектуру безопасности, добиться общей безопасности", — говорится в докладе Цзюня.

По поводу Минских договорённостей он отметил, что после заключения соглашений должна была наблюдаться деэскалация, но вышло ровно наоборот. Дипломат подчеркнул, что такого могло не произойти, если бы все положения соглашений на деле были выполнены. Цзюнь заявил, что украинский кризис стал, по сути, кульминацией конфликта в области безопасности в Европе. Постпред КНР также обратил внимание, что это связано с постоянным расширением НАТО на восток с момента окончания холодной войны.

"Это как раз и является причиной того, почему Европа оказалась сейчас в столь сложном положении в плане безопасности. Европа и весь мир, если сохранят такой менталитет, окажутся в ещё большей беде", — отметил Цзюнь.