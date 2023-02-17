Постпред Китая при ООН Цзюнь: Высказывания Столтенберга по АТР являются безответственными

Высказывания генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что вызовы со стороны КНР включат в оборонное планирование альянса, являются безответственными. Об этом в ходе заседания Совбеза ООН сообщил постоянный представитель Китая при Организации Чжан Цзюнь. По его мнению, военный блок заявляет, что является "региональным альянсом", однако в то же время стремится выйти за пределы "традиционной зоны обороны" и создать напряжённость, а также продолжить укреплять военные связи с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).