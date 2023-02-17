Постпред Китая при ООН Цзюнь: Высказывания Столтенберга по АТР являются безответственными
Высказывания генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что вызовы со стороны КНР включат в оборонное планирование альянса, являются безответственными. Об этом в ходе заседания Совбеза ООН сообщил постоянный представитель Китая при Организации Чжан Цзюнь. По его мнению, военный блок заявляет, что является "региональным альянсом", однако в то же время стремится выйти за пределы "традиционной зоны обороны" и создать напряжённость, а также продолжить укреплять военные связи с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).
"С обеспокоенностью отмечаем, что генсек НАТО недавно сделал множество безответственных и беспочвенных заявлений по ситуации в АТР", — отметил Цзюнь.
Он подчеркнул, что альянс совершил много преступлений по всему миру. Цзюнь призвал НАТО извлечь уроки из истории и отказаться от "менталитета холодной войны и блоковой конфронтации". Кроме того, организации следует прекратить враждебные действия по созданию вымышленных противников и не дестабилизировать Европу и АТР, подчеркнул постпред КНР при ООН.
Как сообщал Лайф, генсек НАТО увидел в неопознанных шарах над США активизацию разведки Китая и РФ. Пекин и Москва, по его мнению, якобы собирают данные против стран блока. Ранее над Северной Америкой было сбито четыре летательных аппарата. Президент США Джо Байден поручил разобраться в "шарах", не исключив их внеземное происхождение, хотя официально Белый дом опроверг версию с "инопланетянами". Эксперт Ерёмина назвала политическими играми создание в США группы для анализа НЛО.
ТАСС / ЕРА / NECATI SAVAS