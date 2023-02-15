Политолог оценил шансы Столтенберга уговорить Турцию пустить Швецию и Финляндию в НАТО
Политолог Светов: Турция пойдёт на уступки по вопросу вступления Швеции и Финляндии в НАТО
Турция будет торговаться, но в результате уступит руководству НАТО по вопросу вступления в альянс Швеции и Финляндии. Такое мнение в беседе с Лайфом высказал политолог Юрий Светов, комментируя предстоящую поездку генсека НАТО Йенса Столтенберга в Анкару.
"Турция поторгуется, но пойдёт на уступки, у неё не имеется столько самостоятельности, чтобы до конца отстаивать эту позицию. Завтра Столтенберг поедет в Турцию, будет разговаривать. Возможно, НАТО пойдёт на уступки в том плане, что не одновременно примут, а сначала Финляндию, потом Швецию", — считает Светов.
Эксперт добавил, что в Турции готовится закон об усилении противодействия терроризму, в связи с чем возникает "заковырка". Дело в том, что в парламенте Швеции есть депутаты, которые по национальности курды. Турция считает, что они тоже поддерживают терроризм.
"Торг будет идти, но в целом я убеждён, что Турция уступит. Она слишком многим связана с НАТО, завязана туда, много преимуществ получает, плюс у американцев же есть рычаги давления. Особенно сейчас, когда произошло такое землетрясение, когда Турции надо восстанавливаться и ей нужны деньги, какие-то другие формы помощи. Здесь её Европейский союз будет поддерживать, а Европейский союз и НАТО — это сейчас почти одно и то же", — продолжает Светов.
По словам политолога, он с самого начала был убеждён, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган использует ситуацию со вступлением Швеции и Финляндии в НАТО только для торга. Эксперт полагает, что политику надо выторговать как можно больше преференций для себя за то, что он даст это согласие.
"Сначала он добивался того, чтобы американцы сняли запрет на поставки самолётов. Потом другие формы торга шли. Чтобы американцы не вмешивались, не поддерживали его оппонентов на выборах президентских, то есть торг по собственным соображениям у него шёл. Столтенберг сейчас выступает в роли посредника", — подытожил собеседник Лайфа.
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