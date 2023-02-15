Политолог оценил шансы Столтенберга уговорить Турцию пустить Швецию и Финляндию в НАТО

Турция будет торговаться, но в результате уступит руководству НАТО по вопросу вступления в альянс Швеции и Финляндии. Такое мнение в беседе с Лайфом высказал политолог Юрий Светов, комментируя предстоящую поездку генсека НАТО Йенса Столтенберга в Анкару.

"Турция поторгуется, но пойдёт на уступки, у неё не имеется столько самостоятельности, чтобы до конца отстаивать эту позицию. Завтра Столтенберг поедет в Турцию, будет разговаривать. Возможно, НАТО пойдёт на уступки в том плане, что не одновременно примут, а сначала Финляндию, потом Швецию", — считает Светов.

Эксперт добавил, что в Турции готовится закон об усилении противодействия терроризму, в связи с чем возникает "заковырка". Дело в том, что в парламенте Швеции есть депутаты, которые по национальности курды. Турция считает, что они тоже поддерживают терроризм.

"Торг будет идти, но в целом я убеждён, что Турция уступит. Она слишком многим связана с НАТО, завязана туда, много преимуществ получает, плюс у американцев же есть рычаги давления. Особенно сейчас, когда произошло такое землетрясение, когда Турции надо восстанавливаться и ей нужны деньги, какие-то другие формы помощи. Здесь её Европейский союз будет поддерживать, а Европейский союз и НАТО — это сейчас почти одно и то же", — продолжает Светов.

По словам политолога, он с самого начала был убеждён, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган использует ситуацию со вступлением Швеции и Финляндии в НАТО только для торга. Эксперт полагает, что политику надо выторговать как можно больше преференций для себя за то, что он даст это согласие.