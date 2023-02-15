Столтенберг летит в Турцию, чтобы уговорить взять Финляндию и Швецию в НАТО

Финляндия и Швеция выполнили все условия Турции и должны вступить в НАТО уже к этой осени. Такое заявление сделал в среду генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам заседания Североатлантического совета на уровне министров обороны, передаёт ТАСС.

Он отметил, что, несмотря на это, документы всё ещё не ратифицированы Венгрией и Турцией. Столтенберг надеется в самое ближайшее время обсудить эту ситуацию с турецким руководством и для этого завтра полетит в Анкару.