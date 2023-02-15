Столтенберг летит в Турцию, чтобы уговорить взять Финляндию и Швецию в НАТО
Генсек НАТО Столтенберг считает, что Финляндия и Швеция выполнили все условия Турции для вступления в альянс
Финляндия и Швеция выполнили все условия Турции и должны вступить в НАТО уже к этой осени. Такое заявление сделал в среду генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам заседания Североатлантического совета на уровне министров обороны, передаёт ТАСС.
Он отметил, что, несмотря на это, документы всё ещё не ратифицированы Венгрией и Турцией. Столтенберг надеется в самое ближайшее время обсудить эту ситуацию с турецким руководством и для этого завтра полетит в Анкару.
"Обе страны выполнили все требования, изложенные в трёхстороннем меморандуме. Финляндия и Швеция к осени должны стать членами НАТО. 28 стран уже ратифицировали документы о вступлении, но Турция и Венгрия пока нет. Я активно работаю, чтобы они ратифицировали документы по обеим странам одновременно", — сказал Столтенберг.
Как уже сообщал Лайф, президент Турции Реджеп Таийп Эрдоган заявлял, что Швеции больше не стоит ждать поддержки по вопросу вступления в НАТО. Поводом для такого решения послужила акция с сожжением Корана, после которой Анкара отменила визит главы Минобороны Швеции. Несмотря на все заявления, летом Швеция всё же надеется договориться с Турцией о вступлении в НАТО.
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