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Опубликовано 15 февраля 2023, 15:40

Столтенберг летит в Турцию, чтобы уговорить взять Финляндию и Швецию в НАТО

Генсек НАТО Столтенберг считает, что Финляндия и Швеция выполнили все условия Турции для вступления в альянс

Финляндия и Швеция выполнили все условия Турции и должны вступить в НАТО уже к этой осени. Такое заявление сделал в среду генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам заседания Североатлантического совета на уровне министров обороны, передаёт ТАСС.

Он отметил, что, несмотря на это, документы всё ещё не ратифицированы Венгрией и Турцией. Столтенберг надеется в самое ближайшее время обсудить эту ситуацию с турецким руководством и для этого завтра полетит в Анкару.

"Обе страны выполнили все требования, изложенные в трёхстороннем меморандуме. Финляндия и Швеция к осени должны стать членами НАТО. 28 стран уже ратифицировали документы о вступлении, но Турция и Венгрия пока нет. Я активно работаю, чтобы они ратифицировали документы по обеим странам одновременно", — сказал Столтенберг.

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Как уже сообщал Лайф, президент Турции Реджеп Таийп Эрдоган заявлял, что Швеции больше не стоит ждать поддержки по вопросу вступления в НАТО. Поводом для такого решения послужила акция с сожжением Корана, после которой Анкара отменила визит главы Минобороны Швеции. Несмотря на все заявления, летом Швеция всё же надеется договориться с Турцией о вступлении в НАТО.

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Getty Images / Omar Havana

Марина Калегина
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